Personagens de games famosos que têm conexão com o Brasil

Você sabia que alguns dos principais jogos de videogame de luta têm personagens com forte relação com o Brasil? Veja uma lista de nomes.
Blanka – Um dos personagens mais famosos de Street Fighter é Blanka, seja pela sua aparência diferente como pelos seus ataques característicos. De acordo com o criador do jogo, ele era conhecido como Jimmy e ficou com essa aparência após seu avião cair na Floresta Amazônica.
Sean Matsuda – O nome não parece muito de um brasileiro, mas seu estilo de luta em Street Fighter se assemelha muito ao gingado nacional, além de ter trajes com as cores e o símbolo do país.
Eddy Gordo – Com um nome que não tem relação com sua aparência, Eddy Gordo é um dos personagens de Tekken e usa movimentos baseados em capoeiristas brasileiros.
Bob Wilson – Mais um personagem que tem relação com a capoeira, porém ele participa do jogo Fatal Fury.
Carlos Oliveira – Resident Evil é um dos jogos de videogame mais famosos do mundo e Carlos Oliveira é um dos personagens selecionáveis por quem joga, sendo que o mercenário virtual teve até aparição nas telas do cinema.
Allejo – Provavelmente um dos personagens brasileiros mais emblemáticos e famosos é Allejo, do International Superstar Soccer, que surgiu porque a Konami não tinha a licença para usar os nomes reais dos jogadores de futebol.
Laura Matsuda – Mais uma personagem que aparece em Street Fighter, Laura Matsuda tem um estilo de luta que mescla jiu-jitsu e capoeira.
Aldebaran – Aldebaran de Touro é um dos 12 cavaleiros que vestem as armaduras douradas no game/anime “Cavaleiros do Zodíaco”. É reconhecido como um dos personagens com maior força física da trama.
Lúcio – Um dos poucos personagens brasileiros com um nome característico do país, Lúcio é do jogo Overwatch e passou sua infância em uma favela no Rio de Janeiro.
Jetstream Sam – Seu verdadeiro nome é Samuel Rodrigues e é um cyborg do jogo Metal Gear Rising: Revengeance.
Golrio – Um dos lutadores menos conhecidos pelo público, Golrio é do jogo Fight Fever e se caracteriza por ter semelhança física e de traje com um pajé, representando determinadas tribos indígenas brasileiras.
Roberto Miura – São muitos os personagens lembrados em games como lutadores, porém, seguindo a tradição nacional, Roberto Miura, do Rival Schools, tem relação com o futebol, esporte popular nacional.
Christie Monteiro – A personagem de Tekken se caracteriza por ter golpes semelhantes aos de um capoeirista e um estilo similar com outro lutador brasileiro do jogo, Eddy Gordo.
Leona Heidern – Personagem do King of Fighters, ela tem um alto poder de combate e tem como versão oficial o fato de ter sido encontrada em solo brasileiro, antes de começar seus treinamentos.
Milla Vodello – Essa personagem é marcante no jogo Psychonauts, sendo que suas habilidades são levitar e também de mandar muito na dança.
Neeko – Um dos jogos mais populares do mundo é League of Legends e o Brasil não passa despercebido, não só pela grande quantidade de jogadores como também pela personagem Neeko.
Richard Meyer – Richard Meyer é mais um personagem que está relacionado com a capoeira e mais um lutador do tradicional jogo Fatal Fury.
Capitão – Personagem do Rainbon Six Siege, Capitão faz parte do Batalhão de Operações Especiais (Bope), setor famoso da polícia brasileira.
Rikuo – Muitos devem se perguntar porque Rikuo, do jogo Darkstalkers, da Capcom, é brasileiro. A resposta é simples: ele vive em um reino aquático localizado no fundo do rio Amazonas.
Khushnood Butt – Ele se chama Marco Rodriguez e teve essa mudança de nome por escolha da versão americana. É do jogo Fatal Fury.