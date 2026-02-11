Catedral de importante cidade alemã abriga restos mortais dos Reis Magos

A cidade de Colônia, na Alemanha, hospeda uma imponente catedral gótica que está entre as principais atrações para turistas no país.Por Flipar
Trata-se da Catedral de Colônia, que recebeu a pedra fundamental em 15 de agosto de 1248, ainda durante a Idade Média, e fica situada às margens do Rio Reno.
Entre 1880 a 1884, a construção no centro de Colônia foi considerada o edifício mais alto do mundo.
Com suas torres gêmeas que alcançam 157 metros de altura, a Catedral de Colônia foi erigida em estilo gótico, assim como a famosa Catedral de Notre-Dame, em Paris.
Do alto da Torre Sul da imponente estrutura arquitetônica o visitante tem uma visão panorâmica da cidade de Colônia.
A principal atração da Catedral de Colônia é um relicário que contém os supostos restos mortais dos Reis Magos.
De acordo com os registros históricos, as ossadas dos Reis Magos da tradição cristã foram tomadas de Milão pelo imperador Francisco Barbarossa, do Sacro Império Romano, e cedidas à Catedral de Colônia, onde estão depositadas em uma arca de ouro.
Segundo a tradição cristã, os três reis magos se chamavam Gaspar, Melchior (ou Belchior) e Baltasar. O cânone sustenta que, guiados por uma estrela, eles chegaram a Belém, na Judeia, e levaram presentes (ouro, incenso e mirra) ao recém-nascido Jesus Cristo.
No calendário católico, em 6 de janeiro é celebrado o Dia de Reis, ou Epifania, que lembra o encontro dos magos com Jesus. Na liturgia, a data encerra os festejos natalinos, iniciados quatro domingos antes do 25 de dezembro.
A cidade de Colônia foi fundada pelos romanos há mais de dois mil anos. Ela localiza-se na Renânia do Norte-Vestfália, estado alemão que faz fronteira com Holanda e Bélgica.
O centro histórico, onde está a catedral gótica, também é endereço do Museu Romano-Germânico, fundado após a Segunda Guerra Mundial.
Ã? Ã©poca, a cidade passava por sua reconstruÃ§Ã£o apÃ³s sofrer com os intensos bombardeios do maior conflito militar do SÃ©culo 20.
Na mesma região situa-se o Museu Ludwig, com um importante acervo de arte moderna. Na exposição permanente há obras de Salvador Dalí, Pablo Picasso e Andy Warhol.
Para ter uma vista panorâmica da cidade, uma opção é subir ao topo do arranha-céu Köln Triangle (Triângulo Colônia).
Para os interessados em espetáculos de música clássica, a cidade alemã oferece a Ópera de Colônia, teatro inaugurado em 1957.
Colônia sedia a festa carnavalesca mais badalada da Alemanha. Assim como no Brasil, a folia da cidade conta com alegorias, desfiles, bailes de máscaras e outros festejos.
Colônia é casa do clube de futebol homônimo, tricampeão alemão (temporadas 1961/62, 1963/64 e 1977/78). Atualmente, a equipe disputa a segunda divisão nacional.
O transporte público de Colônia é formado por redes de ônibus e trens, que servem toda a cidade. No entanto, no centro é possível circular facilmente a pé.
A famosa água de Colônia originou-se na cidade. A sua invenção é atribuída ao italiano Giovanni Paolo Féminis, que morava na localidade alemã e decidiu homenageá-la com o nome do perfume.
Quarta cidade mais populosa da Alemanha, Colônia tem cerca de um milhão de habitantes, ficando atrás apenas da capital Berlim, além de Hamburgo e Munique.