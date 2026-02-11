Lee Junho: do 2PM ao sucesso nos doramas e a nova fase como empresário

Lee Junho, astro de “Sorriso Real”, vive uma fase de transição entre atuação, música e negócios. Em agosto de 2025, fundou a empresa O3 Collective, que tem como foco a colaboração equilibrada entre artistas, conteúdo e equipe.Por Flipar
Além disso, em dezembro de 2025, estreou na Netflix a série “Cashero”. Em entrevista à Billboard Brasil, explicou que, atualmente, prioriza projetos com histórias e personagens diferentes de seus trabalhos anteriores.
Nascido em 25 de janeiro de 1990, em Seul, capital da Coreia do Sul, se formou em atuação pela Howon University e concluiu mestrado em cinematografia pela Sejong University.
Em 2006, venceu o programa “Superstar Survival”, superando 6.000 participantes, e assinou contrato com a JYP Entertainment para iniciar a carreira como idol de k-pop.
No início de 2008, a JYP Entertainment lançou o reality “Hot Blood Men”, que acompanhava o treinamento de 14 trainees. Após a eliminação de três participantes, os 11 restantes formaram o ONE DAY e foram divididos em dois grupos: o 2AM, com quatro integrantes, e o 2PM, com sete integrantes.
Junho estreou em setembro de 2008 como vocalista principal e dançarino líder do 2PM com a música “10 Out of 10”.
O grupo é formado ainda por Jun. K, Nichkhun, Taecyeon, Wooyoung, Chansung e Jay Park, que posteriormente deixou a formação.
Em 2009, alcançaram sucesso comercial quando o single “Again and Again” atingiu o primeiro lugar nas paradas sul-coreanas.
Ao longo dos anos, lançaram faixas como “Hands Up”, “A.D.T.O.Y”, “Go Crazy” e “My House”.
Em 2017, o grupo entrou em pausa para o cumprimento do serviço militar obrigatório dos integrantes e retornou em 2021 com o álbum “Must”.
O grupo ainda está ativo, porém, hoje em dia, o foco está na carreira solo dos integrantes.
Na carreira solo, Junho estreou no Japão, onde o 2PM fez muito sucesso, em junho de 2013 com o EP “Kimi no Koe”.
Na Coreia do Sul, lançou o primeiro álbum solo, “One”, em 2015.
Lee Junho também tem uma exitosa carreira de ator. Ele fez sua estreia oficial como ator em julho de 2013 com um papel no filme “Olhos Frios”.
Depois, Junho expandiu sua carreira para os doramas e atuou em produções como “Memory”, “Faça Chuva ou Faça Sol”, “Wok of Love” e “Confession”.
Em 2021, ganhou destaque ao interpretar o príncipe Yi San em “The Red Sleeve”, papel que lhe rendeu o prêmio de Melhor Ator no Baeksang Arts Awards e o consagrou como o primeiro idol a conquistar a categoria.
O sucesso internacional de Lee Junho chegou ao auge em 2023 com o dorama “Sorriso Real”, que protagonizou ao lado de Yoona, do Girls’ Generation. A trama acompanha Gu Won, herdeiro do King Group que não gosta de sorrisos falsos, e Cheon Sa-rang, funcionária do King Hotel conhecida por seu sorriso radiante.
A parceria teve ampla recepção do público e gerou rumores de relacionamento, posteriormente negados por suas agências.