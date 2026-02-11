Galeria

Ilha caribenha tem estrada de 14 km feita à mão por moradores

A ilha caribenha de Saba, que pertence à Holanda, abriga uma estrada que desafia a lógica da engenharia moderna.

Reproduc?a?o/YouTube

A rodovia tem 14 quilômetros e ganhou o apelido de “a estrada que não pôde ser construída”.

Reproduc?a?o/YouTube

Por muito tempo, especialistas afirmavam que seria impossível pavimentar vias em um terreno tão íngreme e rochoso.

Reproduc?a?o/YouTube

Mas a estrada acabou ganhando fama porque ela foi inteiramente construída à mão pelos próprios moradores locais, entre 1938 e 1963.

Reproduc?a?o/YouTube

O autodidata Josephus “Lambee” Hassell foi quem inicialmente ignorou os pareceres técnicos e decidiu liderar o projeto.

Domínio Público

Ele organizou voluntários e iniciou a obra, que avançou por etapas, conectando aldeias como Fort Bay, The Bottom, St. John’s, Windwardside e, por fim, Hell’s Gate e o aeroporto de Flat Point.

Domínio Público

Antes, as pessoas precisavam se deslocar por trilhas e cerca de 200 degraus de pedra.

Flickr - Nationaal Archief

Todo o trabalho foi feito sem mÃ¡quinas, utilizando apenas ferramentas simples e forÃ§a humana para remover os degraus e cimentar encostas.

Reproduc?a?o/YouTube

A conclusão da estrada transformou a mobilidade da ilha e se tornou um símbolo de determinação e engenhosidade coletiva.

Reproduc?a?o/YouTube

Saba é uma pequena ilha vulcânica situada no nordeste do Caribe com cerca de 13 km² e aproximadamente 2 mil habitantes.

Wikimedia Commons/Carl Pruneau

A ilha é conhecida por suas fortes brisas, seu relevo montanhoso e foco no ecoturismo sustentável.

Panoramio - Mauro Soares

A ilha é dominada pelo Monte Scenery, um vulcão dormente que é o ponto mais alto de todo o Reino dos Países Baixos, com 870 metros.

Reproduc?a?o/YouTube

A ilha se divide em quatro povoados principais: The Bottom, Windwardside, St. John’s e Hell’s Gate.

Wikimedia Commons/Radioflux

Saba é cercada por um Parque Marinho protegido, famoso por ser um dos locais de mergulho mais prestigiados do Caribe.

Panoramio - SV Zanshin

Uma curiosidade é que a ilha não tem praias de areia, o que contribuiu para a preservação de seu ecossistema.

Reproduc?a?o/YouTube

Outro destaque é o seu aeroporto, com uma das pistas comerciais mais curtas do mundo (400 metros), exigindo pousos precisos e atraindo curiosos.

Flickr - killians_red

A ilha ganhou o apelido de “A Rainha Intocada” graças ao orgulho que os moradores locais têm da história de conservação ambiental da região.

Reproduc?a?o/YouTube

