Temperos e especiarias dão toque especial na culinária

Os temperos são essenciais na culinária. E estão disponíveis em em folhas frescas, desidratados ou em pó. Eles oferecem opções para diversas criações na gastronomia, tanto para chefs experientes como para quem faz comida simples em casa.
Temperos naturais, como manjericão, proporcionam frescor, enquanto os desidratados têm durabilidade prolongada. Alecrim, ideal na finalização, e orégano em pó, prático no uso diário, são bem populares.
Muitas pessoas cultivam hortas caseiras para terem temperos frescos sempre à mão. Eles também são encontrados em mercados e hortifrutis. Já os desidratados em pó também são achados em pacotes ou a peso em empórios.
Louro, orégano, cúrcuma, pimenta-do-reino, canela e salsa são exemplos populares, cada um contribuindo com aromas e sabores distintos. Vamos conhecer melhor os mais usados e suas características.
Manjericão- Com Origem mediterrânea, destaca-se em pratos italianos, pestos e antepastos. Utilizado em folhas ou em pó. Ter um pé de manjericão em casa perfuma o ambiente.
Alecrim- Aromático, combina com carnes suínas, peixes e frango. Pode ser encontrado em pó, in natura ou desidratado. Azeite com alecrim ao assar batata doce é uma deliciosa combinação.
Tomilho- Nativo do oeste europeu, realça o sabor de carnes grelhadas e terrines. Disponível geralmente em pó ou cultivado em vasos dentro de casa ou apartamento. O óleo essencial de tomilho tem propriedades antissépticas e digestivas.
Alho-poró – Classificado como verdura, tem sabor aromático e suave, é encontrado in natura ou desidratado com facilidade. Símbolo do País de Gales, é utilizado na sopa tradicional “cawn cennin.”
Coentro- Picante e refrescante, destaca-se na comida nordestina. Usado em peixes e caldos de frutos-do-mar tanto fresco quanto em pó. Sua semente também é utilizada nos temperos. Auxilia na redução do colesterol e equilibra as taxas de açúcar no sangue.
Orégano- Inseparável de pizzas, massas e carnes brancas como frango, essa erva é nativa do Mediterrâneo e possui propriedades antifúngicas. Geralmente usado desidratado, deve ser consumido misturado às receitas, não como medicamento.
Louro- Consumido em folhas desidratadas, moído ou in natura, é muito usado para longos cozimentos, principalmente no feijão – inclusive em feijoadas – dando um sabor especial ao prato. O chá da folha auxilia na digestão. Retirar após o cozimento para evitar sabor excessivo.
Cúrcuma- Especiaria oriunda da Índia, ótima em chás e pratos asiáticos, possui propriedades imunológicas. Conhecida como açafrão-da-terra, tem coloração amarela vibrante.
Cardamomo- Está entre as especiarias mais caras. Nativa da Índia Meridional, é versátil para uso em aves marinadas e sobremesas. É conhecida como afrodisíaco, aumenta a circulação sanguínea e auxilia contra disfunção erétil.
Cravo-da-índia- Comum em doces e chás, combina com bolos e tortas. Nativa das Ilhas Molucas e da Nova Guiné. Pode ser utilizada em pratos salgados. Usada como óleo, possui propriedades digestivas e é afrodisíaca.
Páprica- Feita de pimentas desidratadas, a especiaria adiciona cor e sabor aos pratos. Suas variedades incluem doce, defumada e picante. Comum no preparo de carne, sopas, pães, arroz, manteiga e queijos na Europa.
Pimenta-do-reino- É tida como umas das especiarias mais antigas e famosas. Tem aroma forte e levemente picante. Acompanha molhos, saladas e carnes. Moer sobre carne de churrasco com sal grosso realça o sabor.
Noz-moscada- Ralada para extração de um pó perfumado, a especiaria é nativa da Indonésia e combina com doces e pratos salgados. Ideal para receitas à base de leite, como strogonoffs e massas com molho branco.
Curry- Mix indiano de ervas e especiarias, ideal para carnes, aves e pratos com queijos fortes. Contém, principalmente, gengibre, pimenta, canela, cúrcuma e cardamomo.
Canela- Extraída da casca de árvores, rica em propriedades medicinais, a especiaria é originária da Índia. Versátil em doces e termogênica. Muito usada em mingaus. Controla níveis de açúcar no sangue e melhora a saúde cardiovascular.
Quem pretende reduzir o consumo de sal pode optar por sal de açafrão ou lemon pepper como boas alternativas para realçar o sabor dasa refeições sem excesso de sódio. Casas de produtos naturais também dispõem do Sal do Himalaia, que é rosa, e menos concentrado.
Priorize opções saudáveis e experimente esses temperos disponíveis em lojas de produtos naturais, mercados e empórios, para transformar suas refeições de maneira mais equlibrada.