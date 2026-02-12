Paraísos isolados: vilas fascinantes em áreas remotas do planeta

Existem diversas vilas localizadas em áreas remotas ao redor do mundo . São locais que oferecem uma oportunidade única de vivenciar paisagens impressionantes que abrigam culturas peculiares.Por Flipar
Esses destinos encantam não apenas pela beleza natural, mas também por suas histórias e tradições, proporcionando experiências autênticas e fora do comum para os viajantes.
A seguir, conheça 5 vilas remotas que são tão surreais que parecem ter saído de outro planeta!
Oásis de Huacachina, Peru: Situada na província de Ica, uma charmosa vila se desenvolve ao redor da lagoa do oásis Huacachina, em meio a imponentes dunas e palmeiras.
Esse refúgio no meio do deserto peruano abriga um lago de águas cristalinas em tons de verde esmeralda, famoso por seus supostos poderes curativos.
No começo do século 20, era um destino frequentado pela elite peruana, que buscava suas águas para banhos terapêuticos e tratamentos de saúde.
Atualmente, a vila se tornou um destino popular para visitantes interessados em explorar as enigmáticas Linhas de Nazca, misteriosos e lendários geoglifos.
Deserto de Dunhuang, China: Um símbolo da arte budista, essa histórica vila com seu belíssimo oásis encontra-se na província de Gansu.
O lugar é rodeado por pagodes e elegantes pavilhões que complementam sua beleza serena. É um destino imperdível para quem percorre a lendária Rota da Seda.
Conhecido como “a primavera da lua crescente”, o lago semicircular tem mais de 100 metros de extensão e 5 metros de profundidade
Situadas na margem do deserto, as cavernas de Mogao, esculpidas nas encostas arenosas, preservam antigos santuários, esculturas e murais datados do século 4.
Cidade abandonada de Sigiriya, Sri Lanka: Situado no topo de uma formação rochosa conhecida como “Pedra do Leão”, a 200 metros de altura, um antigo palácio permanece deserto, sem qualquer vestígio de vegetação.
Essa era a antiga capital do Reino do Celião, que havia desaparecido, e foi redescoberta em 1831, escondida na densa selva do Sri Lanka.
Apesar de o complexo ter abrigado jardins e lagos, ainda restam partes preservadas da fortaleza de Sigiriya.
Atualmente, o que resta desse reino parece ter sido completamente absorvido pela natureza, como se a selva tivesse reivindicado seu espaço.
Acampamento de Bait Ali, Jordânia: Localizado em pleno deserto de Wadi Rum, na Jordânia, o Bait Ali Camp foi concebido para funcionar como um hotel.
Com 200 quartos, o resort proporciona uma experiência autêntica, permitindo aos visitantes contemplar as impressionantes formações rochosas que pontuam a paisagem árida da região.
O design do acampamento reflete a cultura local, com elementos que remetem ao estilo de vida beduíno, proporcionando uma imersão na cultura local.
Os hóspedes podem participar de passeios de jipe 4×4, camelos ou até mesmo caminhadas guiadas para descobrir as incríveis formações rochosas, cavernas antigas e gravuras rupestres que contam a história milenar da região.
Escondida em meio às gargantas avermelhadas de Dadès, essa aldeia distante dos roteiros turísticos tradicionais é acessível por estradas sinuosas que cortam uma paisagem montanhosa.
A vila, envolta por uma vegetação exuberante e cercada por um desfiladeiro de tons avermelhados, parece ganhar vida em meio a esse cenário impressionante.
A região é conhecida como o “Vale dos Mil Kasbahs”, graças aos numerosos castelos fortificados feitos de tijolos de barro que se espalham pelo Vale de Dadès.
Essas estruturas antigas, que resistem ao tempo, são testemunhas imutáveis da rica e longa história deste lugar incrível!