Estilo de Vida

Paraísos isolados: vilas fascinantes em áreas remotas do planeta

Existem diversas vilas localizadas em áreas remotas ao redor do mundo . São locais que oferecem uma oportunidade única de vivenciar paisagens impressionantes que abrigam culturas peculiares.

Por Flipar
Lucas Scheuter/Unsplash

Esses destinos encantam não apenas pela beleza natural, mas também por suas histórias e tradições, proporcionando experiências autênticas e fora do comum para os viajantes.

- Leohnard Nieederwimmer/Pixabay

A seguir, conheça 5 vilas remotas que são tão surreais que parecem ter saído de outro planeta!

Reprodução de Instagram

Oásis de Huacachina, Peru: Situada na província de Ica, uma charmosa vila se desenvolve ao redor da lagoa do oásis Huacachina, em meio a imponentes dunas e palmeiras.

Diego Delso /Wikimédia Commons

Esse refúgio no meio do deserto peruano abriga um lago de águas cristalinas em tons de verde esmeralda, famoso por seus supostos poderes curativos.

Reprodução do Flickr Diego

No começo do século 20, era um destino frequentado pela elite peruana, que buscava suas águas para banhos terapêuticos e tratamentos de saúde.

Reprodução do Flickr José Luis Viedma

Atualmente, a vila se tornou um destino popular para visitantes interessados em explorar as enigmáticas Linhas de Nazca, misteriosos e lendários geoglifos.

Reprodução do Flickr Pierre_G 09

Deserto de Dunhuang, China: Um símbolo da arte budista, essa histórica vila com seu belíssimo oásis encontra-se na província de Gansu.

Reprodução do Flickr Feng Wei

O lugar Ã© rodeado por pagodes e elegantes pavilhÃµes que complementam sua beleza serena. Ã? um destino imperdÃ­vel para quem percorre a lendÃ¡ria Rota da Seda.

Sigsmund von Dobshutz/WikimÃ©dia Commons

Conhecido como “a primavera da lua crescente”, o lago semicircular tem mais de 100 metros de extensão e 5 metros de profundidade

Reprodução do Flickr Rina Bertocchi

Situadas na margem do deserto, as cavernas de Mogao, esculpidas nas encostas arenosas, preservam antigos santuários, esculturas e murais datados do século 4.

Divulgação UNESCO

Cidade abandonada de Sigiriya, Sri Lanka: Situado no topo de uma formação rochosa conhecida como “Pedra do Leão”, a 200 metros de altura, um antigo palácio permanece deserto, sem qualquer vestígio de vegetação.

Dronepicr/Wikimédia Commons

Essa era a antiga capital do Reino do Celião, que havia desaparecido, e foi redescoberta em 1831, escondida na densa selva do Sri Lanka.

Binuca Poojan/Wikimédia Commons

Apesar de o complexo ter abrigado jardins e lagos, ainda restam partes preservadas da fortaleza de Sigiriya.

Imagem de Poswiecie por Pixabay

Atualmente, o que resta desse reino parece ter sido completamente absorvido pela natureza, como se a selva tivesse reivindicado seu espaço.

chamal N/Wikimédia Commons

Acampamento de Bait Ali, Jordânia: Localizado em pleno deserto de Wadi Rum, na Jordânia, o Bait Ali Camp foi concebido para funcionar como um hotel.

Reprodução de Instagram

Com 200 quartos, o resort proporciona uma experiência autêntica, permitindo aos visitantes contemplar as impressionantes formações rochosas que pontuam a paisagem árida da região.

Reprodução de Instagram

O design do acampamento reflete a cultura local, com elementos que remetem ao estilo de vida beduíno, proporcionando uma imersão na cultura local.

Reprodução de Instagram

Os hóspedes podem participar de passeios de jipe 4×4, camelos ou até mesmo caminhadas guiadas para descobrir as incríveis formações rochosas, cavernas antigas e gravuras rupestres que contam a história milenar da região.

reprodução de Instagram

Escondida em meio às gargantas avermelhadas de Dadès, essa aldeia distante dos roteiros turísticos tradicionais é acessível por estradas sinuosas que cortam uma paisagem montanhosa.

Reprodução do X @menavisualss

A vila, envolta por uma vegetação exuberante e cercada por um desfiladeiro de tons avermelhados, parece ganhar vida em meio a esse cenário impressionante.

Reprodução do X @NellStewart

A região é conhecida como o “Vale dos Mil Kasbahs”, graças aos numerosos castelos fortificados feitos de tijolos de barro que se espalham pelo Vale de Dadès.

Reprodução do Flickr baz_in_moroland

Essas estruturas antigas, que resistem ao tempo, são testemunhas imutáveis da rica e longa história deste lugar incrível!

Reprodução do Flickr Philip Sapirstein

Veja Mais