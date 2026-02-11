Quina, Lotofácil, Dupla-Sena, Super Sete, +Milionária e Lotomania: resultados desta quarta

04 - 13 - 17 - 32 - 37 - 46 no primeiro sorteio; 02 - 10 - 11 - 26 - 31 - 37 no segundo
01 - 10 - 20 - 44 - 66
00 - 02 - 04 - 05 - 13 - 14 - 20 - 30 - 36 - 49 - 69 - 76 - 77 - 78 - 81 - 85 - 88 - 90 - 96 - 97
01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 10 - 11 - 12 - 14 - 15 - 17 - 18 - 19 - 25
03 - 19 - 21 - 25 - 27 - 42. Os trevos sorteados foram: 3 - 2
Coluna 1: 5 Coluna 2: 9 Coluna 3: 3 Coluna 4: 5 Coluna 5: 1 Coluna 6: 0 Coluna 7: 4
A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quarta-feira (11/2), seis loterias: os concursos 6951 da Quina; o 2924 da Dupla Sena; o 3611 da Lotofácil; o 328 da +Milionária; o 2887 da Lotomania e o 810 da Super Sete
Lotofácil: R$ 1 milhão / Lotomania: R$ 1 milhão / +Milionária: R$ 23 milhões / Dupla Sena: R$ 1 milhão e R$ 56 mil / Super Sete: R$ 2 milhões / Quina: R$ 16 milhões