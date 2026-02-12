‘Orlando brasileira’ tem parques aquáticos e ganhará aeroporto

Destino em ascensão no Brasil, Olímpia está localizada no interior de São Paulo e tem chamado a atenção dos visitantes. Conhecido como “Orlando Brasileira”, o local apresenta diversos parques aquáticos famosos e terá, em breve, melhorias como a construção de um novo aeroporto.

Por Flipar