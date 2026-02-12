Estilo de Vida

Saudáveis e versáteis, farinhas variadas enriquecem a alimentação

Hoje em dia é muito comum encontrarmos várias opções de farinhas para enriquecer o nosso cardápio diário. E, na maioria das vezes, as trocas valem não só pelo paladar, mas também para a saúde. Vamos conhecer os benefícios das farinhas.

Farinha de Amaranto- Não possui glúten, sendo rica em proteína e fibra. A cada 250 gramas tem 112 calorias. É ideal para o preparo de bolos de chocolate, cookies ou pães escuros.

Farinha de Amêndoa- Rica em vitamina E, cálcio e fósforo, o que ajuda a prevenir a osteoporose e previne o envelhecimento. A cada 100 gramas tem 593 calorias. Indicada para o uso em biscoitos, muffins, bolos, cupcakes e para empanar alimentos.

Farinha de Arroz- Ideal para intolerantes ao glúten, é fonte de energia e fibras. Contém vitaminas do complexo B e possui baixo índice glicêmico. A cada 100 gramas tem 593 calorias. Indicada para o preparo pães, quiches, bolos, mingaus e pudins.

Farinha de Aveia- Possui fibras solúveis que aumentam a saciedade. Contém vitaminas do complexo B e baixo índice glicêmico, a cada 100 gramas possui 404 calorias. Ideal para o uso em panquecas, mingaus, bolos e massas de tortas.

Farinha de Sorgo- Rica em proteínas e fibras, previne câncer e controla diabetes tipo 2. A cada 100 gramas possui 313 calorias. É ideal para o preparo de bolos, pães, biscoitos e panquecas.

Farinha de Chia- Auxilia no funcionamento do intestino, controle de peso e proteção do coração. A cada 100 gramas tem 313 calorias. Usada para preparar pães, bolos, tortas, saladas e vitaminas.

Farinha de Linhaça- Fonte de fibras, gorduras saudáveis e ômega-3, controla o colesterol e saceia a fome por mais tempo. A cada 100 gramas tem 534 calorias. Indicada para o preparo de bolos, tortas e saladas.

Farinha de Quinoa- Rica em proteínas, fibras, vitaminas, minerais e triptofano. Aumenta a sensação de saciedade e controla o humor. A cada 100 gramas possui 370 calorias.É ideal para o preparo de massas de torta salgada.

Farinha de Maca Peruana- Rica em fibras, vitaminas, zinco, cÃ¡lcio e ferro. Ajuda no aumento da energia de quem faz atividade fÃ­sica. A cada 100 gramasa possui 353 calorias. Usada para preparar vitaminas e smoothies.

Farinha de Grão-de-Bico- Ótima para incluir proteína na alimentação, rica em fibras e vitaminas. A cada 100 gramas possui 387 calorias. Se adapta a receitas que normalmente utilizam farinha de trigo.

Farinha de Feijão Branco- Rica em faseolamina, reduz a absorção de carboidratos . A cada 100 gramas possui 387 calorias. Pode ser adicionada a frutas, saladas, sucos, bolos, tortas e panquecas.

Farinha de Berinjela- Rica em pectina, aumenta a saciedade e controla a glicemia. A cada 100 gramas tem 100 calorias. É ideal para o preparo de tortas salgadas, vitaminas e smoothies.

Farinha de Pipoca- Com alto teor de fibras e baixo índice glicêmico, ajuda a controlar o colesterol e regular o intestino. A cada 100 gramas possui 388 calorias. Substitui outros tipos de farinhas em massas, empanados, brownies e farofas.

Farinha de Soja- Essa farinha é similar à branca, com mais cálcio, fibras e proteínas. A cada 100 gramas possui 339 calorias. Usada preferencialmente no preparo de biscoitos, bolos, pães e shakes.

Farinha de trigo integral- Uma alternativa saudável à farinha branca, rica em fibras e nutrientes. A cada 100 gramas possui 340 calorias. Pode ser usada no preparo de pães, bolos, salgados, muffins, tortas e cupcakes, com cautela nos preparos, pois retém muito os líquidos.

Agora vamos conhecer um pouco dos benefícios das que são feitas de casca, miolo ou semente e pedaços de frutas.

Farinha de Coco- É rica em fibra, nutrientes e gorduras saudáveis. Ajuda na digestão e na saúde do coração. A cada 100 gramasa possui 438 calorias. É adicionada a receitas de bolos, vitaminas e iogurtes.

Farinha de maracujá- É rica em fibra, nutrientes e não contém glúten. Ajuda a saciar a fome e regula o intestino. A cada 100 gramas possui 133 calorias. É adicionada em tortas, bolos, vitaminas e iogurtes.

Farinha de Uva- Contém resveratrol e nutriente. Auxilia na prevenção de doenças cardiovasculares. A cada 100 gramas possui 214 calorias. É adicionada a tortas, bolos, granolas caseiras, vitaminas e iogurtes.

Farinha de banana-verde- É rico em amidos saudáveis que ajudam a regular o intestino e atenuar a diabetes. A cada 100 gramas possui 288 calorias. É adicionada a tortas, bolos, granolas caseiras, vitaminas e iogurtes.

