Imagem de sapo em ninho de pássaro viraliza na internet

A imagem de um sapo descansando em um local inusitado na Austrália viralizou recentemente na web. A foto mostra o animal bem acomodado em um ninho de pássaro abandonado.Por Flipar
A australiana Karen Neal flagrou a cena em seu quintal em uma manhã, fez fotos e postou no grupo “Rãs da Austrália Ocidental” no Facebook. “Oh, como esse sapo é inteligente fazendo uso de um ninho abandonado no meu jardim”, escreveu.
A imagem, que tinha também o curioso detalhe de uma folha pendurada que parecia uma bota, fez outras pessoas postarem fotos similares de sapos instalados em ninhos de pássaros. “Aparentemente, sapos gostam de ninhos de pássaros. Vi isso no mês passado”, compartilhou o australiano Chris Toovey.
Os ninhos são estruturas construídas por animais, principalmente aves, para abrigar e proteger suas crias. Eles servem para evitar o acesso de predadores e permitir o desenvolvimento dos filhotes.
Em geral, os ninhos são feitos de materiais naturais, como galhos, folhas, barro e penas. Eles variam bastante em tamanho, forma e localização, dependendo da espécie e do habitat.
Alguns animais constroem ninhos que realmente se destacam pela complexidade, criatividade ou pelo uso único de materiais. Veja alguns dos mais curiosos:
João-de-barro (Furnarius rufus) – Famoso por construir seu ninho de barro em formato de forno, com uma entrada voltada para baixo, o que ajuda a proteger do clima e de predadores.
Pássaro-tecelão (Ploceidae, família) – Constrói ninhos intricados, parecidos com cestas suspensas, tecendo folhas e gramas em ramos. Em algumas espécies, os machos constroem várias opções para atrair as fêmeas.
Andorinha-do-mar-inca (Thalasseus elegans) – Essa ave faz seus ninhos em penhascos e locais altos, geralmente em colônias grandes, e utiliza algas e até pequenos ossos para construir ninhos em áreas difíceis de alcançar
Formiga tecelã (Oecophylla smaragdina) – Elas criam ninhos suspensos em árvores, unindo folhas usando um “fio de seda” que suas larvas produzem, formando estruturas que podem abranger várias folhas, como pequenos condomínios.
Peixe baiacu japonês (Torquigener albomaculosus) – Machos dessa espécie desenham complexos padrões circulares na areia para atrair as fêmeas. Esses padrões, que lembram mandalas, são feitos com o movimento de suas barbatanas e ajudam a abrigar os ovos.
Tordas e albatrozes – Essas aves marinhas preferem fazer ninhos em penhascos escarpados e à beira de penhascos à beira-mar, onde os filhotes estão relativamente protegidos dos predadores, mesmo que em áreas de difícil acesso.
Coruja-buraqueira (Athene cunicularia) – Em vez de construir ninhos em árvores, essa espécie de coruja cava buracos no chão para criar seu lar. Ela também se apropria de tocas abandonadas de outros animais, como tatus, e costuma decorar a entrada com esterco para atrair insetos que ela come.
Guarda-rios-europeu (Alcedo atthis) – Esse pássaro escava buracos em barrancos à beira de rios, criando túneis profundos onde põe seus ovos. Os túneis protegem os filhotes e são difíceis de acessar por predadores.
Macaco-barrigudo (Lagothrix lagotricha) – Embora muitos macacos não construam ninhos, o macaco-barrigudo, comum na Amazônia, faz plataformas de folhas nas árvores para descansar e dormir, especialmente quando se sente ameaçado ou quer manter seus filhotes seguros.
Pinguim-de-adélia (Pygoscelis adeliae) – Constrói ninhos de pedras que coleta com grande cuidado. Esses ninhos protegem os ovos do contato direto com o gelo e ajudam na drenagem, mantendo os filhotes secos e aquecidos.
Pardal-do-mar-vermelho (Passeridae, família) – Constrói grandes estruturas de ninho no chão, mas o interessante é que esses ninhos geralmente são comunais. As fêmeas constroem câmaras individuais, mas o ninho compartilha uma base gigante e ramificada.
Águia-careca (Haliaeetus leucocephalus) – Essa águia americana constrói alguns dos maiores ninhos de aves do mundo. Com galhos e gravetos, os casais constroem seus ninhos nas árvores, e eles podem chegar a mais de 3 metros de profundidade e pesar cerca de uma tonelada.