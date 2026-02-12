Biblioteca brasileira aparece na seleção das mais belas do mundo

Localizado no centro do Rio de Janeiro , o Real Gabinete foi fundado em 1837 por imigrantes portugueses que desejavam preservar e difundir a literatura lusitana no Brasil.Por Flipar
Seu acervo reúne milhares de títulos raros, incluindo primeiras edições de obras clássicas.
A biblioteca chama a atenção por sua arquitetura neomanuelina, marcada por vitrais, arcos trabalhados e detalhes minuciosos que remetem à herança portuguesa. Considerada um dos interiores mais belos do planeta, tornou-se ponto turístico
Veja agora as outras que foram mencionadas na lista das 10 mais belas do mundo. Não há colocação de ranking, mas, sim, uma referência a todas como incrivelmente bonitas e especiais.
Bibliothèque Sainte-Geneviève, Paris, França – localizada diante do Panthéon, construída no século XIX, notabiliza-se pela cobertura em dupla abóbada, colunas metálicas esbeltas e rendilhado de ferro que traz leveza monumental à sala de leitura.
É marco da inovação arquitetônica e da cultura pública parisiense, com vasta coleção acadêmica que serve pesquisadores e estudantes universitários .
Biblioteca do Trinity College, Dublin, Irlanda – localizada na Universidade de Dublin, inaugurada em 1712 como parte do Trinity College, encanta pela Long Room com altas estantes de madeira, bustos em mármore e a rara harpa — cenário icônico — valorizando sua imponência e aura histórica.
Possui o ilustre Book of Kells, manuscrito iluminado do século IX, além de um acervo com mais de quatro milhões de volumes, servindo como centro acadêmico essencial e atração turística imperdível .
State Library of South Australia, Adelaide, Austrália – inaugurada enm meados do século XIX, situa-se no coração de Adelaide e impressiona por sua fachada neoclássica e espaços amplos que evocam imponência tradicional.
Seu acervo reúne coleções históricas e regionais fundamentais, servindo de referência para pesquisa e memória cultural sul-australiana .
Abbey Library of St. Gallen, St. Gallen, Suíça – patrimônio construído no século XVIII, na Abadia beneditina, destaca-se pelo interior ornamentado em madeira brilhante, afrescos barrocos e atmosfera espiritual que transporta à Idade Média.
A biblioteca guarda manuscritos medievais raros, sendo um centro de estudo e preservação do saber monástico europeu .
Duke Humphrey’s Library – Universidade de Oxford, Reino Unido – parte mais antiga da Bodleian Library, remonta ao século XV, com estantes de carvalho centenárias e painéis de teto pintados que conferem aura de scriptorium medieval.
Seu acervo abriga raridades bibliográficas e manuscritos valiosos, consolidando-se como espaço sagrado da pesquisa acadêmica britânica .
Biblioteca da Abadia de Admont, Admont, Áustria – erguida no século XVIII, exemplar máximo do barroco tardio, exibe cúpulas ricamente decoradas por afrescos, esculturas douradas e ambientação que impressiona pela elegância artística.
Considerada maior biblioteca de mosteiro do mundo, preserva mais de 60.000 volumes, sendo ponto de convergência cultural e turístico no espaço monástico .
Cuypers Library, Rijksmuseum, Amsterdã, Países Baixos – inaugurada no final do século XIX, localizada dentro do icônico Rijksmuseum, encanta com arquitetura neogótica, colunas, vitrais e ambiente contemplativo que remete ao romantismo artístico.
A Cuypers Library, abriga extensa coleção de história da arte, essencial para pesquisa museológica e amantes da arte holandesa .
State Library Victoria, Melbourne, Austrália – fundada em 1854, ocupa um quarteirão inteiro em Melbourne com edifício neoclássico, pórtico majestoso e colunatas que evocam grandiosidade institucional.
A Sala de Leitura La Trobe, octogonal e de seis andares, comporta centenas de leitores e milhares de volumes,; é marco da educação pública e intelectualidade austríaca .
Wiblingen Abbey Library, Ulm, Alemanha – parte de um mosteiro barroco, sua sala de leitura exibe colunas elegantes, balaustres e mármore colorido, além de douramentos que conferem atmosfera palaciana.
Conserva acervos monásticos raros e é considerada um exemplo excepcional de cenografia bibliotecária rococó alemã .