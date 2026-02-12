Países insulares do Pacífico adotam medidas urgentes contra elevação do mar

Vários países-ilha do Oceano Pacífico já vem enfrentando consequências dramáticas do aumento do nível do mar, resultado direto do aquecimento global.Por Flipar
Durante a COP30, que aconteceu em Belém, representantes dessas nações manifestaram preocupação e cobraram soluções para amenizar o problema.
“Não fomos nós os responsáveis pela mudança do clima, por essas emissões feitas pelos maiores países poluidores”, declarou Pio Manoa, vice-diretor da Agência de Pesca do Fórum das Ilhas do Pacífico (FFA).
“Somos os primeiros a sentir os impactos. Para nós, isso é uma ameaça existencial”, acrescentou ele.
Os efeitos já são sentidos de forma intensa. Em alguns locais, cemitérios costeiros foram submersos e comunidades inteiras precisaram ser deslocadas para regiões mais altas.
Outros sinais são ressacas com ondas cada vez mais potentes, que acabam causando erosão e inundações.
A vulnerabilidade é amplificada pelo fato de que quase 90% de suas populações e infraestruturas vitais, como casas e hospitais, estão localizadas a menos de cinco quilômetros da costa.
Um relatório da ONU publicado em 2024 indica que o nível do oceano na região subiu até 15 centímetros nos últimos 30 anos, superando a média global de 10 centímetros.
Em algumas capitais, como Suva (Fiji) e Apia (Samoa), esse aumento ultrapassou 29 centímetros.
Fiji, por exemplo, já precisou realocar seis comunidades e tem outras 17 identificadas como em perigo.
Além da ameaça física, o aquecimento do oceano está ameaçando os ecossistemas marinhos, com o afastamento de até 20% da fauna de atum da costa.
Este impacto é economicamente devastador, pois o peixe é crucial tanto para a geração de renda quanto para a segurança alimentar destas nações.
“Temos comunidades onde há cemitérios, onde enterramos nossos entes queridos ao longo da costa, que agora estão debaixo d’água. Ficaram totalmente abaixo da superfície do mar”, exemplificou Pio Manoa.
Essas ações são extremamente caras e exigem financiamento internacional. O custo de adaptação pode chegar a R$ 5,33 bilhões em Tuvalu e R$ 26,65 bilhões nas Ilhas Marshall.
Contudo, os líderes ressaltam que a adaptação tem um limite, e a única solução permanente é a redução drástica e urgente das emissões globais.