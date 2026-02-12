Galeria

Paraquedas que sustentam os próprios aviões atenuam impacto e salvam vidas

O uso de paraquedas por aviões para atenuar quedas é uma curiosidade que chama atenção. Isso ocorreu, por exemplo, em Massaranduba, Santa Catarina.

Por Flipar
Reprodução de vídeo

Um avião apresentou falhas logo após a decolagem em Blumenau, a cerca de 40 km de distância, e levava cinco pessoas (piloto e mais quatro).

Crasnek wikimedia commons

Ao perceber que o avião estava falhando, o piloto acionou o sistema, que faz com que o paraquedas seja expelido como um foguete. Um processo que leva apenas dois segundos.

Reprodução de vídeo

Com o paraquedas inflado, o avião pode, então, cair de forma suave, evitando uma tragédia.

Reprodução de vídeo

O piloto conseguiu, então, fazer um pouso de emergência num campo de arroz. O sistema faz com que o avião fique um pouco inclinado para facilitar na hora de tocar o solo.

Reprodução TV NSC

O caso ocorreu em Massaranduba, cidade catarinense a 168 km da capital Florianópolis.

Divulgação

Massaranduba é conhecida como a “capital do arroz”, com várias propriedades rurais que cultivam o grão.

Divulgação prefeitura de Massaranduba

Casos assim são apurados pelos investigadores do Seripa V, que fazem coleta e confirmação de dados e análise de indícios das ocorrências.

Divulgação

Mais um caso de avião com paraquedas já tinha acontecido em Minas Gerais. Foi um monomotor que decolou do aeroporto de Pampulha.

Governo Federal Brasileiro / Rodrigo Lima - wikimedia commons

Logo após a decolagem, o avião apresentou falhas e entrou em pane. O piloto acionou o paraquedas.

Reprodução de vídeo

O sistema CAPS (Cirrus Airframe Parachute System) de paraquedas foi acionado e o avião pôde cair de forma suave numa área de mata.

Divulgação Corpo de Bombeiros

Com o uso do paraquedas, nenhum dos ocupantes se feriu. Os bombeiros foram acionados para o resgate. Seis pessoas estavam no avião: 4 adultos, uma criança de 3 anos e um recém-nascido.

Reprodução de vídeo

O município de Sabará fica na Região Metropolitana de Belo Horizonte e, dos 302 km² de área, apenas 31 km² são em perímetro urbano. A vasta área sem povoamento facilitou o pouso forçado sem risco para moradores.

Wladmiraaraujo wikimedia commons

Apenas modelos menores de aviões podem ter paraquedas e existem condições para que isso ocorra. O CAPS, da Cirrus, por exemplo, deve ser acionado a uma altitude mínima de 121 metros e a uma velocidade máxima de 305 km/h.

Divulgação BRS

Especialistas dizem que os aviões comerciais de grande porte não teriam condições para possuir paraquedas pelo peso da aeronave e condições dos voos.

Andreas por Pixabay

Veja Mais