James Van Der Beek: a trajetória do protagonista de ‘Dawson’s Creek’, que morreu aos 48 anos

O ator James Van Der Beek, conhecido mundialmente por seu papel na série “Dawson’s Creek”, morreu aos 48 anos, em decorrência de um câncer colorretal. A informação foi confirmada em 11 de fevereiro de 2026 por familiares por meio de uma publicação em seu perfil oficial no Instagram.Por Flipar
Van Der Beek descobriu a doença já em estágio avançado e tornou público o diagnóstico em 2024.
“Nosso amado James David Van Der Beek morreu pacificamente esta manhã. Ele encarou seus dias finais com coragem, fé e graça”, escreveu a família em nota divulgada nas redes sociais.
A publicação gerou grande repercussão entre fãs, amigos e colegas de profissão, que prestaram homenagens ao ator. Van Der Beek deixa a esposa, a produtora cinematográfica Kimberly Brook, e seis filhos.
James David Van Der Beek nasceu em 8 de março de 1977, na cidade de Cheshire, no estado americano de Connecticut.
No início da década de 1990, mudou-se para Nova York, onde passou a atuar em produções teatrais Off-Broadway e em projetos independentes. Nesse período, participou de diversos testes até conquistar suas primeiras oportunidades mais relevantes na televisão e no cinema.
O salto decisivo na carreira veio em 1998, quando foi escolhido para interpretar Dawson Leery na série “Dawson’s Creek”.
A produção, exibida até 2003, tornou-se um dos maiores sucessos da televisão norte-americana, influenciando o comportamento e o imaginário de milhões de jovens. O personagem, um adolescente sensível, apaixonado por cinema e marcado por conflitos emocionais, tornou-se um dos mais emblemáticos da cultura pop do período.
O sucesso da série projetou Van Der Beek para o estrelato e abriu portas no cinema. Em 1999, estrelou o filme “Marcação Cerrada”, no qual interpretou um jogador de futebol americano que precisa assumir a liderança do time após a lesão do titular.
Nos anos seguintes, buscou se distanciar do estereótipo de galã adolescente e investiu em papéis mais complexos.
Atuou em filmes como “Regras da Atração”, adaptação da obra de Bret Easton Ellis, no qual interpretou um personagem de personalidade ambígua, e em produções independentes que lhe permitiram explorar novos registros dramáticos.
Na televisão, manteve presença constante após o fim de “Dawson’s Creek”. Participou de séries como “How I Met Your Mother”, “CSI: Cyber” e “Pose”, transitando entre o drama, a comédia e o suspense.
Um dos momentos mais marcantes dessa fase foi sua participação em “Apartamento 23”, na qual viveu uma versão caricata de si mesmo.
Van Der Beek também integrou o elenco do filme “Jay and Silent Bob Reboot”, de 2019, Paralelamente, dedicou-se à dublagem, participando de séries animadas como “Vampirina”, ampliando sua atuação para o público infantil.
Ao longo da carreira, ele também se envolveu em projetos teatrais, leituras dramáticas e produções independentes, mantendo contato com diferentes linguagens artísticas.
Nos últimos anos, apesar dos problemas de saúde, manteve-se ativo profissionalmente. Seu último trabalho lançado foi o filme “Outro Amor Fora do Tempo”, de 2025, no qual interpretou um personagem marcado por reflexões sobre memória, tempo e afetividade, temas que dialogaram com sua própria trajetória pessoal.
Ao longo de mais de três décadas de carreira, James Van Der Beek construiu uma trajetória marcada pela versatilidade. Admirado por colegas e pelo público, ele teve uma trajetória marcada por personagens memoráveis, sensibilidade interpretativa e compromisso com a arte.