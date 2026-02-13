James Van Der Beek: a trajetória do protagonista de ‘Dawson’s Creek’, que morreu aos 48 anos

O ator James Van Der Beek, conhecido mundialmente por seu papel na série “Dawson’s Creek”, morreu aos 48 anos, em decorrência de um câncer colorretal. A informação foi confirmada em 11 de fevereiro de 2026 por familiares por meio de uma publicação em seu perfil oficial no Instagram.

Por Flipar