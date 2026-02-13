Pra quem não viu: Homem viraliza ao mostrar como dormir em menos de um minuto

Um vídeo que ensina técnica para dormir em menos de um minuto viralizou na internet, com mais de 4 milhões de curtidas. Ele foi postado no TikTok pelo perfil de Vikthor, que costuma publicar conteúdos sobre bem-estar.Por Flipar
Segundo o influenciador, o método chama-se “4-7-8” e é um recurso ao qual militares dos Estados Unidos recorrem em situações extremas.
A técnica baseia-se nos seguintes passos: inspirar profundamente por 4 segundos; prender a respiração por 7 segundos; expirar por 8 segundos.
O sono é fundamental para a saúde, pois ajuda a renovar as energias no dia a dia. Por isso, veja algumas outras dicas para conseguir dormir bem.
Na hora de deitar – muitas vezes fora do horário normal por causa de alguma festa – dê preferência a um ambiente escuro. Feche as cortinas. É que, com claridade, a produção de melatonina – hormônio indutor do sono – é prejudicada.
Quem tem dificuldade para dormir no breu (até por medo) pode manter a TV ligada, sem o som, para ter o relaxamento necessário. Ou um foco de luz a uma certa distância. E pode usar uma proteção nos olhos (uma venda ou uma simples camisa) de modo que fique escuro.
Prefira um ambiente silencioso. Conversas ou transmissões de rádio, TV e internet atraem a atenção, impedindo que o cérebro relaxe. Uma alternativa é ligar um ventilador (mesmo que virado para o outro lado) para que o barulhinho ajude a desvincular a pessoa de ruídos que afetem o sono.
Como cada pessoa tem um temperamento, há quem relaxe ouvindo música, em vez de ficar no silêncio. Sendo assim, opte por música instrumental, sem conteúdo de mensagem, e deixe num volume bem baixo, para que seja apenas um estímulo no sono, e não um fator que cause dificuldade.
A bebida alcoólica afrouxa a área da laringe, afetando a respiração e favorecendo o ronco. Tente não tomar nada alcoólico duas horas antes de dormir.
Faça um alongamento com movimentos leves na faixa de 3 a 4 horas antes de se deitar para dormir. Mesmo estando na rua, é possível dar aquela esticada no corpo para relaxar a musculatura, o que, além de relaxar, também previne lesões e problemas ortopédicos.
Não consuma alimentos pesados antes de dormir. A alimentação mexe com a insulina e com o metabolismo. Se o estômgao estiver muito cheio e com produtos de difícil digestão, certamente o sono será prejudicado. Prefira legumes e verduras.
HIdrate-se. Deixar o corpo com os líquidos necessários para o seu bom funcionamento ajuda no sono. Além de água, os sucos, leite e água de coco são ótimas opções. Frutas com bastante líquido, como melancia, melão e abacaxi, são recomendadas. Uma boa hidratação repõe vitaminas e mineirais no organismo.
Cuide para que o quarto esteja em boas condições para o sono. Especialmente em época em que sobra pouco tempo para os afazeres domésticos, muitos negligenciam a boa limpeza. Mas isso é fundamental para evitar um gatilho que dispare alergias e rinites, prejudiciais ao sono.
Mantenha um bom colchão, adequado à sua preferência. Geralmente, os ortopédicos, que não são moles, facilitam a manutenção da saúde da coluna vertebral. Mas se achá-lo muito duro, opte por outros tipos de colchão, mais macios.
Uma ótima opção atualmente para tornar o colchão ortopédico mais macio, mantendo sua qualidade para a saúde, é utilizar os forros que são vendidos em lojas especializadas e que conferem mais maciez para o relaxamento do corpo. Esses forros são colocados sobre os colchões e devem, inclusive, ser cobertos por uma capa impermeável para evitar o desgaste com suor.
Cuide para que o travesseiro seja adequado para o relaxamento. O ideal é que ele seja de uma altura que deixe a coluna vertebral reta, no nível certo, quando a pessoa se deita de lado. Pescoço torto na hora de dormir atrapalha o sono e ainda causa problemas ortopédicos.
Mantenha o ambiente refrigerado na temperatura que seja mais aprazível para o corpo. Os aparelhos têm um sistema de regulagem que permite uma climatização mais fraca ou mais forte, dependendo do clima. E há, ainda, a opção de uma simples ventilação.
Evite o uso de aparelhos eletrônicos na hora de dormir. Nada provoca mais distração do que um laptop ou um celular com um mundo aberto para a diversão. A pessoa tende a ficar olhando sites e postagens, sem conseguir dormir.
O celular, principalmente, é um “perigo”, pois, geralmente, a pessoa mantém a vida ali: aplicativos de todos os tipos, que envolvem lazer e compromissos. Celular por perto significa a curiosidade de dar uma espiadinha para ver se tem novidade, mensagem ou notificação. E aí já era o sono.
Se a adrenalina estiver elevada, faça o que você gosta para relaxar antes de se deitar. A meditação e a ioga são boas opções para quem curte esse tipo de atividade. A mente vai afastando a agitação, preparando o corpo para o descanso.
Outra alternativa é ler um livro. A leitura vai ajudando a reduzir a velocidade do pensamento e tira o agito causado pela folia ou pela correria do dia.
Utilize o despertador (pode ser um relógio ou o próprio celular – mas à distância) para garantir que você acordará no horário devido. Dormir com a preocupação de ter que acordar por conta própria em determinado horário impede que o organismo relaxe da forma devida.
Anote as atividades do dia numa agenda – em caderno ou no celular. O fato de ter uma organização das tarefas tira o peso de ter que se lembrar delas. E ajuda a pessoa a se desligar para poder dormir em paz.
Na medida do possivel, tente manter horários regulares para o sono, sem muita variação. Quando não der, tente reajustar o esquema posteriormente. Tente dormir entre 6 e 8 horas, que é a faixa recomendada pelos especialistas. Evite beber qualquer coisa pouco antes de dormir, pois , se beber, certamente vai acordar para ir ao banheiro e terá o sono interrompido.