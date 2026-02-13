Estilo de Vida

O charme internacional de Búzios: praias icônicas e vida cultural que bomba o ano todo

Búzios é um dos destinos mais charmosos do litoral brasileiro, conhecido pela combinação de praias variadas, paisagens naturais preservadas e clima cosmopolita

A antiga vila de pescadores se transformou em referÃªncia turÃ­stica sem perder sua identidade.

Fulviusbsas wikimedia commons

Localizada na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, Armação dos Búzios atrai visitantes durante todo o ano. O balneário reúne natureza exuberante, boa gastronomia e infraestrutura turística consolidada.

reprodução

Atualmente, a cidade tem aproximadamente 40 mil moradores, de acordo com dados do IBGE, e adota regras urbanísticas que limitam a altura das edificações a dois andares, com o objetivo de preservar a paisagem e o horizonte.

Fulviusbsas wikimedia commons

Um dos cenários naturais mais conhecidos é a Lagoa de Geribá, cercada por vegetação e muito procurada para atividades ao ar livre. O local é ideal para caminhadas, esportes e momentos de contemplação.

divulgação prefeitura de Búzios

Já a Praia da Marina chama atenção pelo perfil moderno e pela presença constante de embarcações. É um ponto estratégico para quem aprecia o turismo náutico e passeios pelo mar.

divulgação Búzios Digital

Símbolo histórico e turístico da cidade, a Estátua de Brigitte Bardot marca a ligação da atriz francesa com o destino. O monumento se tornou parada obrigatória para fotos e caminhadas pela orla.

Christina Motta - wikimedia commons

Em 1964 a atriz francesa passou um período na então vila de pescadores ao lado do namorado brasileiro Bob Zagury, fugindo do assédio da imprensa internacional — visita que ajudou a projetar Búzios para o mundo.

Reprodução do Flickr Sandro Fortunato

A Orla Bardot, onde fica a estátua, tem várias atrações.
A Casa do Sino é um prédio histórico do século XIX com fachada colonial preservada à beira-mar.

Fulviusbsas wikimedia commons

A Rua das Pedras é o principal ponto de encontro de Búzios, reunindo lojas, bares, restaurantes e galerias em um clima charmoso e descontraído.

Fulviusbsas wikimedia commons

A Praia da Azeda é conhecida pelas águas claras e pelo visual preservado. Pequena e acolhedora, costuma agradar quem busca tranquilidade e contato direto com a natureza.

Reprodução Youtube

Outro atrativo que chama a atenção é a piscina de ondas, opção de lazer que amplia as alternativas além das praias. O espaço é bastante procurado por famílias e visitantes em busca de diversão controlada.

Divulgação/BSC

A Praia de João Fernandes está entre as mais populares da cidade. Suas águas calmas favorecem o mergulho, a prática de snorkel e passeios de caiaque.

wikimedia commons Lorraineoli

Perto dali, a Praia dos Ossos combina beleza natural e valor histórico. O local mantém um clima tradicional e funciona como ponto de partida para táxis marítimos.

Fulviusbsas - wikimedia commons

Já a Praia da Ferradura se destaca pelo formato de enseada. As águas tranquilas e a faixa de areia extensa atraem famílias e praticantes de esportes leves.

reprodução

Búzios também é reconhecida pela forte presença de iates e veleiros ancorados ao longo da costa. Esse movimento reforça a vocação da cidade para o turismo de alto padrão e experiências exclusivas.

Larissa Fraga wikimedia commons

Os passeios de barco são um dos grandes atrativos locais. Eles permitem conhecer praias menos acessíveis por terra e observar a cidade a partir de ângulos privilegiados.

Divulgação Prefeitura de Búzios

Além das praias, a cidade oferece uma vida noturna ativa, com bares, restaurantes e eventos culturais. O centro concentra opções que agradam diferentes perfis de visitantes.

Youtube/ Cristiane Siqueira

A gastronomia é outro ponto forte, com influência internacional e destaque para frutos do mar. Restaurantes à beira-mar ajudam a compor a experiência turística.

Pixabay

A infraestrutura hoteleira é variada, com pousadas charmosas e resorts sofisticados. Isso garante conforto tanto para estadias curtas quanto para temporadas prolongadas.

wikimedia commons Newton paz peres

