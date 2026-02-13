Ponte submersa traz peculiaridades sobre a ocupação humana

Estudos feitos em uma ponte de pedra submersa em caverna na ilha de Maiorca, no Mediterrâneo, revelaram que os humanos viveram na região em época anterior ao que se suponha.Por Flipar
As descobertas foram publicadas na revista “Communications Earth e Environment”. Elas ajudam nos estudos sobre a presença humana nessa área, já que há uma escassez de evidências arqueológicas e documentais sobre a colonização do Mediterrâneo.
A análise da ponte de 7,6 metros de comprimento, que está submersa na Caverna Genovesa, levou os pesquisadores a concluírem que sua construção data de quase 6 mil anos.
Bogdan Onac, professor da Escola de Geociências da Universidade do Sul da Flórida, declarou à CNN ser provável que a ponte na ilha de Maiorca (foto) tenha sido usada por 500 anos até ser engolida pela água.
