Conheça 20 celebridades que produzem conteúdo adulto na internet

Nos últimos anos o mundo dos conteúdos adultos se mostrou um negócio rentável para famosos e sub-celebridades que veem neste mercado uma oportunidade extra de renda. Um grande exemplo disso é uma plataforma brasileira,que atua desde 2021 no ramo e neste ano chegou a marca de 700 mil criadores de conteúdo adultoMarcello Casal Jr/Agência Brasil
Muitas vezes é possível encontrar em plataformas como essa nomes que muitas vezes não nos lembramos ou até não sabíamos que estavam neste ramo. Pensando nisso, o Correio Braziliense separou uma lista com alguns famosos que produzem conteúdo adulto e você não sabia. Confira:Reprodução/ Instagram
A ex-BBB Ariadna Arantes foi uma das pioneiras entre ex-participantes de reality show a apostar no conteúdo adulto. A influenciadora utiliza a plataforma para compartilhar conteúdos exclusivos e mais sensuais, aumentando a conexão com os fãs e diversificando as fontes de rendaReprodução / Instagram / @ariadnaarantes
Conhecida pela participação em realities e pelo forte engajamento nas redes sociais, Bia Miranda também aderiu aos conteúdos adultos. A influenciadora aposta em postagens exclusivas e bastidores da rotina para os assinantesReprodução / Instagram / @biamiranda
Criadora de conteúdo adulto e fenômeno nas redes, Barbie 666 encontrou no ramo um espaço para monetizar diretamente com a base de fãs. A plataforma que ela ultiliza se tornou uma das principais vitrines do trabalho da criadoraReprodução / Instagram / @6ar6ie6
O ex-participante do reality Fazenda Caique Aguiar surpreendeu parte do público ao anunciar perfil em uma plataforma do ramo. O influenciador passou a investir em conteúdos exclusivos, ampliando a presença no mercado digitalReprodução / Instagram / @caiqueaguiar
A influenciadora digital, Camilla Araújo entrou no mundo dos conteúdos adultos como estratégia para fortalecer a marca pessoal. Ela compartilha conteúdos diferenciados e exclusivos para os assinantesReprodução / Instagram / @realcamillaara
Conhecido na internet pelo estilo irreverente, Dadá Boladão também passou a produzir conteúdo adulto. A plataforma virou mais um canal para aproximá-lo do públicoReprodução / Instagram / @dadaboladao
A musa fitness Eva Andressa também expandiu a atuação digital ao entrar produzindo esse tipo de conteúdo. O perfil de Eva em uma dessas plataformas oferece conteúdos picantes, incluindo ensaios e bastidores voltados ao público adultoReprodução / Instagram / @eva_andressa
Surfista e ex-reality show, Flávio Nakagima aderiu ao conteúdo adulto para compartilhar conteúdos exclusivos com os seguidores. A iniciativa reforça a tendência de famosos diversificarem a produção de conteúdos onlineReprodução / Instagram / @nakagima
Figura conhecida da mídia brasileira, Geisy Arruda utiliza o perfil em plataformas de conteúdo adulto para publicar conteúdos sensuais. A plataforma se tornou uma extensão da presença digital da famosaReprodução / Instagram / @geisy_arruda
Ex-participante dos realitys BBB e a Fazenda, Hadballa também apostou no conteúdo adulto. O influenciador passou a oferecer conteúdos exclusivos, acompanhando a movimentação de outros famosos no segmentoReprodução / Instagram / @hadsonnery_oficial
Ícone da internet brasileira, Inês Brasil encontrou nomundo dos conteúdo adultos uma nova forma de se conectar com fãs. Com seu estilo irreverente, ela oferece conteúdos exclusivosReprodução / Instagram / @inesbrasiltv
A vocalista do Bonde do Forró entrou no mundo do conteúdo adulto para compartilhar conteúdos exclusivos e mais sensuais. A cantora ampliou a atuação para além dos palcos e redes tradicionaisReprodução / Instagram / @julianabonde
Luiza Ambiel foi uma das celebridades a investir cedo em plataformas de conteúdo adulto. No ramo, a ex-participante da banheira do gugu mantém perfil ativo com ensaios e conteúdos exclusivosReprodução / Instagram / @luizaambieloficial
Conhecida pela participação em programas de auditório nos anos 2000, Marcia Imperator também produz conteúdos adultos. A plataforma marcou o retorno da musa ao foco do públicoReprodução / Instagram / @marciaimpoficial
Com um dos nomes mais conhecidos do mundo do funk, MC PH passou a investir neste mundo como forma de ampliar sua monetização digital. O artista compartilha conteúdos exclusivos com assinantesReprodução / Instagram / @mcph4m
Influenciadora e criadora de conteúdo, Nayara Yumi entrou no mundo do conteúdo adulto como parte da estratégia de expansão digital, oferecendo materiais diversos para o públicoReprodução / Instagram / @nayarayumicantora
Ícone da televisão brasileira nas décadas de 1970 e 1980, Rita Cadillac também está neste mundo. A ex-chacrete utiliza plataformas do ramo para manter contato direto com fãs e publicar os conteúdos pagosReprodução / Instagram / @ritacadillac
A ex-participante do reality A Fazenda, Rosiane Pinheiro, aderiu ao conteúdo adulto seguindo a tendência de celebridades que buscam monetizar os conteúdosReprodução / Instagram / @rosianepinheiro
Conhecida por ensaios sensuais e participações na TV, Vivi Fernandez encontrou no mundo do conteúdo adulto uma forma de continuar produzindo conteúdos quentes para um público fielReprodução / Instagram / @vivifernandeez
O ex-BBB Wagner Santiago também passou a integrar o time de famosos no ramo dos conteúdos adultos. O artista visual aposta em vídeos diferenciados e exclusivos para assinantesReprodução / Instagram / @euwagnersantiago
*Estagiário sob supervisão de Aline Gouveia
Saiba Mais