RENDA EXTRA

Conheça 20 celebridades que produzem conteúdo adulto na internet

Recentemente uma plataforma brasileira alcançou a marca de 700 mil criadores de conteúdo adulto

Por Júlio Noronha*
Reprodução/Instagram

Conteúdo adulto

Nos últimos anos o mundo dos conteúdos adultos se mostrou um negócio rentável para famosos e sub-celebridades que veem neste mercado uma oportunidade extra de renda. Um grande exemplo disso é uma plataforma brasileira,que atua desde 2021 no ramo e neste ano chegou a marca de 700 mil criadores de conteúdo adulto

 Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Criadores

Muitas vezes é possível encontrar em plataformas como essa nomes que muitas vezes não nos lembramos ou até não sabíamos que estavam neste ramo. Pensando nisso, o Correio Braziliense separou uma lista com alguns famosos que produzem conteúdo adulto e você não sabia. Confira:

 Reprodução/ Instagram

Ariadna Arantes

A ex-BBB Ariadna Arantes foi uma das pioneiras entre ex-participantes de reality show a apostar no conteúdo adulto. A influenciadora utiliza a plataforma para compartilhar conteúdos exclusivos e mais sensuais, aumentando a conexão com os fãs e diversificando as fontes de renda

 Reprodução / Instagram / @ariadnaarantes

Bia Miranda

Conhecida pela participação em realities e pelo forte engajamento nas redes sociais, Bia Miranda também aderiu aos conteúdos adultos. A influenciadora aposta em postagens exclusivas e bastidores da rotina para os assinantes

 Reprodução / Instagram / @biamiranda

Barbie 666

Criadora de conteúdo adulto e fenômeno nas redes, Barbie 666 encontrou no ramo um espaço para monetizar diretamente com a base de fãs. A plataforma que ela ultiliza se tornou uma das principais vitrines do trabalho da criadora

 Reprodução / Instagram / @6ar6ie6

Caique Aguiar

O ex-participante do reality Fazenda Caique Aguiar surpreendeu parte do público ao anunciar perfil em uma plataforma do ramo. O influenciador passou a investir em conteúdos exclusivos, ampliando a presença no mercado digital

 Reprodução / Instagram / @caiqueaguiar

Camilla Araújo

A influenciadora digital, Camilla Araújo entrou no mundo dos conteúdos adultos como estratégia para fortalecer a marca pessoal. Ela compartilha conteúdos diferenciados e exclusivos para os assinantes

 Reprodução / Instagram / @realcamillaara

Dadá Boladão

Conhecido na internet pelo estilo irreverente, Dadá Boladão também passou a produzir conteúdo adulto. A plataforma virou mais um canal para aproximá-lo do público

 Reprodução / Instagram / @dadaboladao

Eva Andressa

A musa fitness Eva Andressa também expandiu a atuação digital ao entrar produzindo esse tipo de conteúdo. O perfil de Eva em uma dessas plataformas oferece conteúdos picantes, incluindo ensaios e bastidores voltados ao público adulto

 Reprodução / Instagram / @eva_andressa

Flávio Nakagima

Surfista e ex-reality show, Flávio Nakagima aderiu ao conteúdo adulto para compartilhar conteúdos exclusivos com os seguidores. A iniciativa reforça a tendência de famosos diversificarem a produção de conteúdos online

 Reprodução / Instagram / @nakagima

Geisy Arruda

Figura conhecida da mídia brasileira, Geisy Arruda utiliza o perfil em plataformas de conteúdo adulto para publicar conteúdos sensuais. A plataforma se tornou uma extensão da presença digital da famosa

 Reprodução / Instagram / @geisy_arruda

Hadballa

Ex-participante dos realitys BBB e a Fazenda, Hadballa também apostou no conteúdo adulto. O influenciador passou a oferecer conteúdos exclusivos, acompanhando a movimentação de outros famosos no segmento

 Reprodução / Instagram / @hadsonnery_oficial

Inês Brasil

Ícone da internet brasileira, Inês Brasil encontrou nomundo dos conteúdo adultos uma nova forma de se conectar com fãs. Com seu estilo irreverente, ela oferece conteúdos exclusivos

 Reprodução / Instagram / @inesbrasiltv

Juliana Bonde

A vocalista do Bonde do Forró entrou no mundo do conteúdo adulto para compartilhar conteúdos exclusivos e mais sensuais. A cantora ampliou a atuação para além dos palcos e redes tradicionais

 Reprodução / Instagram / @julianabonde

Luiza Ambiel

Luiza Ambiel foi uma das celebridades a investir cedo em plataformas de conteúdo adulto. No ramo, a ex-participante da banheira do gugu mantém perfil ativo com ensaios e conteúdos exclusivos

 Reprodução / Instagram / @luizaambieloficial

Marcia Imperator

Conhecida pela participação em programas de auditório nos anos 2000, Marcia Imperator também produz conteúdos adultos. A plataforma marcou o retorno da musa ao foco do público

 Reprodução / Instagram / @marciaimpoficial

MC PH

Com um dos nomes mais conhecidos do mundo do funk, MC PH passou a investir neste mundo como forma de ampliar sua monetização digital. O artista compartilha conteúdos exclusivos com assinantes

 Reprodução / Instagram / @mcph4m

Nayara Yumi

Influenciadora e criadora de conteúdo, Nayara Yumi entrou no mundo do conteúdo adulto como parte da estratégia de expansão digital, oferecendo materiais diversos para o público

 Reprodução / Instagram / @nayarayumicantora

Rita Cadillac

Ícone da televisão brasileira nas décadas de 1970 e 1980, Rita Cadillac também está neste mundo. A ex-chacrete utiliza plataformas do ramo para manter contato direto com fãs e publicar os conteúdos pagos

 Reprodução / Instagram / @ritacadillac

Rosiane Pinheiro

A ex-participante do reality A Fazenda, Rosiane Pinheiro, aderiu ao conteúdo adulto seguindo a tendência de celebridades que buscam monetizar os conteúdos

 Reprodução / Instagram / @rosianepinheiro

Vivi Fernandez

Conhecida por ensaios sensuais e participações na TV, Vivi Fernandez encontrou no mundo do conteúdo adulto uma forma de continuar produzindo conteúdos quentes para um público fiel

 Reprodução / Instagram / @vivifernandeez

Wagner Santiago

O ex-BBB Wagner Santiago também passou a integrar o time de famosos no ramo dos conteúdos adultos. O artista visual aposta em vídeos diferenciados e exclusivos para assinantes

 Reprodução / Instagram / @euwagnersantiago

Veja Mais

*Estagiário sob supervisão de Aline Gouveia

Saiba Mais