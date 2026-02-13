Whitley Awards 2026: pesquisadora brasileira é uma das finalistas do ‘Oscar da Conservação’

Ela é pesquisadora da Universidade Federal do Paraná (UFPR) e da Associação MarBrasil.Por Flipar
Organizado pela Whitley Fund for Nature (WFN), o prêmio é apoiado por figuras como o naturalista Sir David Attenborough e a princesa Anne.
Criado em 1993, o WFN já destinou 26 milhões de libras a 220 líderes ambientais de 80 países do Sul Global.
Em 2026, foram 270 inscrições, um aumento de 127% em relação ao ano anterior. Os finalistas representam iniciativas comunitárias na África, Ásia e América Latina, voltadas à proteção da biodiversidade e ao enfrentamento das crises climática e ecológica.
A lista também inclui pesquisadores com projetos de conservação de espécies ameaçadas, como orangotangos, leões, anfíbios, tubarões, aves e salamandras.