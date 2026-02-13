Os galãs e as musas dos Jogos de Inverno 2026

Com o início das Olimpíadas de Inverno, alguns atletas, além de serem protagonistas nos esportes, também chamam atenção pelas roupas que vestemMilão-Cortina 2026
Pensando nisso, o Correio preparou uma lista com oito candidatos a galãs e musas desta edição dos jogos de inverno, que acontecem nas cidades italianas de Milão e Cortina d'Ampezzo. Confira:ArquivoPessoal
A esquiadora Eileen Gu, de 22 anos, já estampou diversas capas de revistas de moda. A atleta ganhou medalha de ouro na última edição dos jogos de inverno, em Pequim. Apesar de ter nascido nos EUA, ela compete pela China, país de origem da mãeReprodução/ Instagram / @eileengu
Campeão olímpico em Pequim 2022, o americano Alex Hall, de 27 anos, mistura criatividade e precisão em manobras radicais. O atleta de esqui na categoria freestyle é dono de um estilo descontraído. Durante as competições, também conquista o público com seu carismaReprodução/ Instagram / @alexhallskiing
A holandesa Jutta Leerdam, de 27 anos, é uma das candidatas mais fortes ao ouro na patinação de velocidade. A campeã mundial nos 500m e 1.000m, tornou-se um fenômeno midiático e rosto de grandes marcas. Jutta namora o polêmico lutador de boxe norte-americano Jake PaulReprodução/ Instagram / @juttaleerdam
Scotty James, de 31 anos, é um dos nomes mais consistentes do snowboard mundial. O medalhista de bronze alia técnica aos saltos de grande amplitude. Scotty tem um visual marcante e presença de palcoReprodução/ Instagram / @scottyjames31
Ícone do esqui alpino, Lindsey Vonn, de 41 anos, é um símbolo de força e superação. A personalidade carismática e perfil vencedor a mantiveram como uma das figuras mais queridas dos jogos de inverno. Infelizmente, ela deixou a competição após sofrer uma queda enquanto competiaReprodução/ Instagram / @lindseyvonn
Com 24 anos, o norte-americano Mac Forehand representa a nova geração do freestyle. Ele foi o quarto colocado no Mundial de 2021 e participou dos Jogos Olímpicos de 2022. Forehand se tornou um dos rostos mais comentados entre o público jovemReprodução/ Instagram / @macforehand
Chloe Kim
O snowboarder norueguês Marcus Kleveland, de 26 anos, entrou para a história ao realizar uma manobra de difícil execução na competição.Marcus é conhecido por elevar o nível técnico do snowboard. O atleta se consagrou como um dos galãs da nova geração do esporte de invernoReprodução/ Instagram / @marcuskleveland
*Estagiário sob supervisão de Ronayre Nunes
Saiba Mais