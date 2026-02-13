OLIMPÍADAS DE INVERNO

Os galãs e as musas dos Jogos de Inverno 2026

Com destaque além da beleza, atletas mostram que são favoritos nas modalidades que disputam

Por Júlio Noronha*
Alexandre Castello Branco/COB

Olimpíadas de Inverno

Com o início das Olimpíadas de Inverno, alguns atletas, além de serem protagonistas nos esportes, também chamam atenção pelas roupas que vestem

 Milão-Cortina 2026

Lista

Pensando nisso, o Correio preparou uma lista com oito candidatos a galãs e musas desta edição dos jogos de inverno, que acontecem nas cidades italianas de Milão e Cortina d'Ampezzo. Confira:

 ArquivoPessoal

Eileen Gu

A esquiadora Eileen Gu, de 22 anos, já estampou diversas capas de revistas de moda. A atleta ganhou medalha de ouro na última edição dos jogos de inverno, em Pequim. Apesar de ter nascido nos EUA, ela compete pela China, país de origem da mãe

 Reprodução/ Instagram / @eileengu

Alex Hall

Campeão olímpico em Pequim 2022, o americano Alex Hall, de 27 anos, mistura criatividade e precisão em manobras radicais. O atleta de esqui na categoria freestyle é dono de um estilo descontraído. Durante as competições, também conquista o público com seu carisma

 Reprodução/ Instagram / @alexhallskiing

Jutta Leerdam

A holandesa Jutta Leerdam, de 27 anos, é uma das candidatas mais fortes ao ouro na patinação de velocidade. A campeã mundial nos 500m e 1.000m, tornou-se um fenômeno midiático e rosto de grandes marcas. Jutta namora o polêmico lutador de boxe norte-americano Jake Paul

 Reprodução/ Instagram / @juttaleerdam

Scotty James

Scotty James, de 31 anos, é um dos nomes mais consistentes do snowboard mundial. O medalhista de bronze alia técnica aos saltos de grande amplitude. Scotty tem um visual marcante e presença de palco

 Reprodução/ Instagram / @scottyjames31

Lindsey Vonn

Ícone do esqui alpino, Lindsey Vonn, de 41 anos, é um símbolo de força e superação. A personalidade carismática e perfil vencedor a mantiveram como uma das figuras mais queridas dos jogos de inverno. Infelizmente, ela deixou a competição após sofrer uma queda enquanto competia

 Reprodução/ Instagram / @lindseyvonn

Mac Forehand

Com 24 anos, o norte-americano Mac Forehand representa a nova geração do freestyle. Ele foi o quarto colocado no Mundial de 2021 e participou dos Jogos Olímpicos de 2022. Forehand se tornou um dos rostos mais comentados entre o público jovem

 Reprodução/ Instagram / @macforehand

Chloe Kim

Reprodução/ Instagram / @chloekim

Marcus Kleveland

O snowboarder norueguês Marcus Kleveland, de 26 anos, entrou para a história ao realizar uma manobra de difícil execução na competição.Marcus é conhecido por elevar o nível técnico do snowboard. O atleta se consagrou como um dos galãs da nova geração do esporte de inverno

 Reprodução/ Instagram / @marcuskleveland

Veja Mais

*Estagiário sob supervisão de Ronayre Nunes

Saiba Mais