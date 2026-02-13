Apresentadores de TV que deixaram os programas e surpreenderam o público

A apresentadora Cátia Fonseca surpreendeu o público ao anunciar que deixará a Band e seu programa Melhor da Tarde. No entanto, a artista não deixou claro o motivo de sua saída e apenas convidou os telespectadores a acompanharem os próximos passos de sua carreira.Por Flipar
Além de Cátia, outros apresentadores também já causaram surpresa nos telespectadores ao deixarem as atrações em que comandavam. Seja por demissão ou opção por mudanças na carreira, alguns tinham décadas em suas respectivas emissoras.
No início dos anos 1990, Mariane comandava um programa infantil, que levava seu nome no SBT e conquistou o coração das crianças na época. Com muito sucesso, ela também lançou um disco, pela gravadora BMG, com músicas voltadas a esse público.
Contudo, ao cortar seus longos cabelos no estilo Joãozinho, ela incomodou Silvio Santos. Dessa forma, o eterno comunicador demitiu a apresentadora no dia de seu aniversário, algo que não a deixou se despedir do público, de forma oficial.
A saída de Rodrigo Faro da Record TV pegou muitos de surpresa, especialmente porque ele estava na emissora há 16 anos e era um dos principais nomes do canal.
O apresentador afirmou que a decisão de não renovar o contrato foi em comum acordo com a emissora. No momento, Rodrigo espera novas proposta depois de ter acompanhado a recuperação de sua esposa Vera Viel, que teve um tumor na coxa esquerda
Um dos grandes nomes da história do SBT e da televisão brasileira, Gugu deixou a emissora, em 2009, após 28 anos e assinou contrato com a Record. Uma reunião com Silvio Santos sacramentou a saída, sem qualquer multa pela mudança de emissora.
Em sua nova casa, Gugu teve um programa com seu nome, assim como comandou o reality Power Couple. Em 2019, porém, o artista sofreu um acidente em sua casa nos Estados Unidos e teve a morte cerebral confirmada dias depois.
Um dos apresentador mais longevos da história da TV Globo, Faustão optou por deixar a emissora depois de 32 anos ininterruptos no ar. Assim, ele deixou o comando do Domingão do Faustão no fim de 2021 para a surpresa do público.
Mais surpreendente ainda foi o retorno de Fausto Silva Ã Band, onde esteve no inÃcio da carreira. Contudo, por motivos de saÃºde, ele nÃ£o conseguiu continuar Ã frente da atraÃ§Ã£o semanal, visto que passou por um transplante de coraÃ§Ã£o.
Nos primeiros anos da emissora, em 2003, a RedeTV! apostou no apresentador e costureiro Clodovil Hernandes para comandar o A Casa é Sua. O programa vespertino contava com a atriz Vida Vlatt, que vivia uma divertida doméstica, chamada de Ofrásia.
Com um estilo característico e sem papas na língua, o apresentador foi demitido dois anos depois, logo após fazer comentários polêmicos no ar. Um deles foi sobre Luísa Mell, então namorada do presidente da emissora, Amilcare Dallevo Júnior.
Desde 2011 à frente do programa Bem Estar, na Globo, Fernando Rocha foi demitido da emissora em fevereiro de 2019. Na época, o apresentador deixou a grade semanal, que passava por mudanças significativas, sobretudo na parte matutina.
A saída do apresentador surpreendeu o público, que estava acostumado com sua presença nas manhãs da emissora. Dias depois, nas redes sociais, Fernando explicou que não conseguiu se despedir e tudo aconteceu de forma muito rápida.
Durante 15 anos, o cantor e apresentador Ronnie Von comandou o programa Todo Seu, da TV Gazeta, que originalmente era exibido nas manhãs, mas passou a ser noturno. Entretanto, em 2019, o contrato do artista não foi renovado, em comum acordo.
Desse modo, o apresentador não teve uma despedida oficial do público, o que surpreendeu a todos que o acompanhavam. A saída do programa aconteceu logo após ele ser comunicado que não estava mais nos planos da emissora.
Uma das estrelas da Band nos anos 1990, Silvia Poppovic retornou à emissora paulista em 2019, ao lado de Luís Ernesto Lacombe. Ambos comandaram uma atração de variedades, que procurava mesclar jornalismo com entretenimento e prestação de serviços.
A atração intitulada de “Aqui na Band” não teve o sucesso esperado, e a apresentadora foi comunicada, em 2020, sobre sua demissão. A surpresa foi geral, tanto que ela desabafou nas redes sociais ao questionar se foi uma puxada de tapete.
Um dos nomes mais conhecidos da Record, Paulo Henrique Amorim, ficou 13 anos à frente do Domingo Espetacular. Por outro lado, em junho de 2019, a emissora surpreendeu o público ao afastar o jornalista, que deu lugar a Eduardo Ribeiro.
Segundo o que se especulou nos bastidores do programa, o afastamento aconteceu por causa da oposição do apresentador ao então presidente Jair Bolsonaro. No mês seguinte, em 10 de julho do mesmo ano, Amorim morreu após sofrer um infarto fulminante.
Ao longo da carreira, a vovó mais querida da televisão brasileira, Palmirinha Onofre deixou a TV Gazeta em 2010. Na ocasião, ela ficou magoada por não poder se despedir de seu público e, dias depois, Viviane Romanelli assumiu o comando da atração.
Sete anos depois, Palmirinha fez as pazes com o canal e recebeu uma homenagem no programa Mulheres. A carismática cozinheira morreu em 7 de maio de 2023, aos 91 anos.
Demitido da Record no início de 2025, Luiz Bacci seguiu um novo caminho na carreira, agora no SBT. Por outro lado, sua saída do Cidade Alerta chamou a atenção e causou surpresa no público, visto que comandava a atração desde 2017.
O apresentador revelou no Domingo Legal, comandado por Celso Portiolli, que ficou chateado por não ter tido tempo de se despedir. Afinal ,ele permaneceu na emissora durante 17 anos e por lá se consolidou como jornalista.