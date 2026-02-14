Água em jejum: o que realmente acontece no seu corpo

Começar o dia com um copo d’água pode parecer simples, mas é um hábito cheio de benefícios. Essa prática ajuda a repor líquidos perdidos durante o sono e dá o pontapé inicial para uma hidratação adequada ao longo do dia, de acordo com o nefrologista Elber Rocha. Mais do que moda, trata-se de um gesto de cuidado com o corpo.

Por Flipar