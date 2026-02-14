Famosos que foram namorados e muita gente nem sabe

Confira agora celebridades que já namoraram – ou tiveram um caso – e que você provavelmente nem se lembra mais!Por Flipar
Luciano Huck e Eliana: Muita gente não se lembra, mas o apresentador do Domingão, que hoje é casado com a Angélica, já namorou a Eliana quando ela ainda fazia sucesso com o público infantil. O romance durou dois anos, de 1997 a 1999.
Muita gente apostava que o namoro daria em casamento na época, mas eles terminaram após um escândalo de uma suposta traição do apresentador.
Luciano Huck e Ivete Sangalo: Dobradinha do apresentador na lista. Ele também já teve um relacionamento com a “Veveta”, em 1999. O caso durou apenas um ano. Houve boatos na época de que a suposta traição de Huck quando estava com Eliana teria sido exatamente com a cantora.
Eliana e Roberto Justus: Pouco tempo depois de terminar com Luciano Huck, Eliana também engatou outro relacionamento, com o empresário Roberto Justus. Eles chegaram a noivar, mas o namoro terminou logo em seguida.
Cláudia Raia e Jô Soares: Esses chegaram até a casar! O relacionamento durou dois anos, de 1984 a 1986 e, segundo a atriz, terminou por decisão do próprio Jô. Ela disse que o apresentador não iria suportar a diferença de idade dos dois.
Cláudia Raia e Alexandre Frota: Depois do Jô, a atriz emplacou um relacionamento com Alexandre Frota. Na época, os dois faziam a novela “Sassaricando”. Eles também chegaram a se casar e a união durou três anos.
Marcelo Falcão e Deborah Secco: O cantor e a atriz namoraram por dois anos, de 2004 a 2006. Na época, a atriz chegou a fazer uma tatuagem no pé com a frase: “Falcão, amor verdadeiro, amor eterno”.
Fernanda Paes Leme e Thiago Martins: Os atores namoraram entre 2008 e 2009 e tiveram um término amigável, segundo pessoas próximas.
Murilo Rosa e Vera Fischer: Os dois atores se conheceram durante a gravação de um clipe da cantora Ivete Sangalo, em 2002. Um mês depois, o casal assumiu o relacionamento que durou apenas poucos meses.
Angélica e César Filho: O relacionamento entre os dois foi cercado de polêmicas porque Angélica tinha 15 anos quando eles se conheceram e o apresentador, 12 anos mais velho. Eles chegaram a ficar oito anos juntos!
Danielle Winits e Bruno Gagliasso: Os atores assumiram um namoro em 2003 e Winits chegou a fazer uma tatuagem com as iniciais do ator. Eles chegaram a noivar, mas terminaram em 2004.
Taís Araújo e Netinho de Paula: A atriz e o cantor tiveram um relacionamento de quase quatro anos, de 1998 a 2001. O próprio Netinho chegou a revelar, anos depois, que a família de Taís tentou proibir o namoro, mas não conseguiu.
Luana Piovani e Rodrigo Santoro: Os atores começaram a namorar em 1997, mas terminaram em 2000, envoltos em boatos de traições.
Fernanda Torres e Pedro Bial: A atriz tinha apenas 17 anos quando se casou com o jornalista, na década de 80. Eles ficaram juntos por três anos. No primeiro capítulo de seu livro, “Glória – e seu cortejo de horrores”, ela disse que “só tem boas memórias” do ex.
Kelly Key e Latino: O casal assumiu um romance em 1997 após se conhecerem na gravação de um videoclipe. Latino revelou que a decisão de terminar foi da cantora, em 2002.
João Vicente de Castro e Sabrina Sato: O ator do “Porta dos Fundos” e a apresentadora namoraram de 2013 a 2015. Até hoje eles são bons amigos. Em 2022, João chegou até a reencontrar a ex no programa “Saia Justa”, do canal GNT.
Manu Gavassi e Chay Suede: A ex-bbb e o ator tiveram um relacionamento por três anos, que terminou em 2014. Depois, ele até chegou a participar de um clipe da cantora, em 2020.
Ryan Gosling e Sandra Bullock: Os atores começaram a sair depois das gravações do filme “Cálculo Mortal”, de 2002. Eles nunca assumiram publicamente o caso, mas fontes diziam que os dois eram vistos juntos com frequência.
Matthew McConaughey e Penélope Cruz: Dizem as fontes que a dupla de atores namorou por cerca de um ano, mas ele teria traído Cruz durante uma viagem romântica com a sua atual esposa, a brasileira Camila Alves.
Bradley Cooper e Renée Zellweger: Os atores se conheceram durante as gravações do filme “Caso 39” (2009) e mantiveram um namoro até 2011, que terminou por decisão do ator. Ele alegou que não estava disposto a manter um relacionamento sério.
Paris Hilton e Jared Leto: Seria esse um dos romances mais aleatórios dessa lista? O ator e cantor foi flagrado aos beijos com a socialite em 2008, mas o relacionamento foi relâmpago e durou pouco tempo.
Tom Cruise e Cher: Improvável, mas não impossível. O astro e a cantora começaram a namorar em 1985, após a festa de casamento da Madonna. O romance durou apenas alguns meses, mas deu o que falar na época!