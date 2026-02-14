Escrever à mão na era digital: ‘antigo método’ ainda traz benefícios

Na era digital, em que teclados e telas dominam, pode parecer antiquado recorrer ao papel e à caneta. Porém, escrever à mão segue como prática essencial, pois ativa regiões cerebrais que favorecem memória, foco e aprendizado. Assim, mesmo diante da eficiência tecnológica, a escrita manual revela-se insubstituível para o desenvolvimento cognitivo e cultural.

Por Flipar