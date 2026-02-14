Cidade do Samba: o lugar que concentra as alegorias das escolas de samba

Localizada no bairro da Gamboa, na zona portuária do Rio de Janeiro, a Cidade do Samba Joãosinho Trinta é um dos principais polos culturais ligados ao Carnaval carioca.Por Flipar
O espaço reúne os barracões das escolas que integram a elite do carnaval carioca, o Grupo Especial, responsáveis pelos desfiles realizados anualmente no Sambódromo da Marquês de Sapucaí.
A Cidade do Samba foi inaugurada em 2006 como resultado de um projeto de requalificação urbana e de valorização das escolas de samba, que anteriormente produziam seus desfiles em galpões espalhados por diferentes regiões da cidade.
A iniciativa contou com apoio do poder público municipal, por meio da Prefeitura do Rio de Janeiro, e teve como objetivo oferecer melhores condições de trabalho aos profissionais envolvidos na construção dos espetáculos, além de centralizar a logística do Carnaval. Em especial, no deslocamento dos enormes carros alegóricos para o sambódromo.
A criação do complexo representou um marco na organização da festa, ao proporcionar infraestrutura adequada para atividades que exigem grande porte, segurança e planejamento.
O espaço abriga os barracões destinados às 12 agremiações do Grupo Especial, além de outros dois para a Liesa – Liga Independente das Escolas de Samba.
Cada um dos barracões tem quatro andares e dispõe de espaço para a construção de 12 carros alegóricos.
Em cada um deles, equipes multidisciplinares trabalham durante meses na criação de carros alegóricos, fantasias e elementos cenográficos.
A rotina na Cidade do Samba começa logo após o encerramento de um carnaval e se estende ao longo de todo o ano.
Além da dimensão artística, o complexo desempenha papel relevante na geração de empregos e renda. Milhares de trabalhadores dependem direta ou indiretamente das atividades desenvolvidas no local, muitos deles moradores de comunidades próximas.
A Cidade do Samba também se consolidou como espaço de visitação turística ao longo do ano.
Parte dos barracões é aberta ao público, permitindo que visitantes acompanhem a produção dos desfiles, conheçam os bastidores das escolas e tenham contato com fantasias, esculturas e alegorias em diferentes estágios de construção.
Do ponto de vista urbano, a implantação do complexo contribuiu para a revitalização da região portuária, que passou por diferentes projetos de requalificação nas últimas décadas.
Nesse contexto, a Cidade do Samba tornou-se um elemento estratégico para integrar tradição, desenvolvimento econômico e turismo.
Além de concentrar a produção dos espetáculos, a Cidade do Samba também se tornou palco de momentos decisivos do Carnaval. Desde 2024, o complexo passou a sediar oficialmente a apuração das notas do Grupo Especial, função que antes era realizada na Praça da Apoteose.
A mudança foi motivada por questões logísticas e estruturais, permitindo melhores condições para acomodar representantes das escolas, autoridades, profissionais da imprensa e convidados, além de reforçar a centralidade do espaço na organização da festa.
Além das atividades ligadas diretamente à preparação dos desfiles, a Cidade do Samba Joãosinho Trinta também recebe, ao longo do ano, uma variedade de eventos culturais, institucionais e corporativos. Entre eles, o minidesfile em novembro, com as 12 escolas do Grupo Especial.
O espaço é utilizado para shows, lançamentos de enredos, apresentações de escolas, eventos empresariais, gravações de programas de televisão, exposições temáticas, feiras e ações promocionais ligadas ao turismo e à cultura.