Reserva de lítio nos Estados Unidos daria para produzir 375 milhões de carros elétricos

Um estudo recente apontou o lago Salton, na Califórnia, Estados Unidos, como um dos maiores depósitos de lítio do mundo.

Segundo a pesquisa do Departamento de Energia dos EUA, o lítio presente no lago poderia produzir baterias para 375 milhões de veículos elétricos.

Como comparação, em todo o território norte-americano, atualmente, existem menos de 300 milhões de carros elétricos registrados.

O lago Salton foi formado em 1905, depois de uma subida do nível das águas do Rio Colorado devido a um erro de cálculo de uma obra. É um lago de água salgada com 889 km² de área.

O lítio é considerado um dos minerais mais importantes do mundo devido à sua utilização para as tecnologias mais básicas da atualidade.

Um relatório divulgado pela Agência Internacional de Energia aponta que a demanda pelo lítio teve um aumento expressivo entre 2017 e 2022.

A alta procura pelo mineral se deve à necessidade cada vez maior do setor de energia.

Segundo a agência, triplicou a demanda geral por lítio, usado na fabricação de baterias de veículos elétricos.

O lítio também é usado na fabricação de baterias de celulares, notebooks, indústria farmacêutica (antidepressivos), produção de graxas/lubrificantes, vidros e cerâmica.

O lítio pode ser localizado em rochas e salmouras (em formas de sais) ao redor do mundo.

O lítio é extraído dos minerais espudomênio, lepidolita, petalita e ambligonita

Dados do Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) mostram que 23 países do mundo têm reservas de lítio, com estoque de 98 milhões de toneladas.

A América do Sul, Oceania e Ásia são os continentes com maior concentração de reservas de lítio no mundo.

Segundo o USGS, o Chile detém a maior reserva de lítio do planeta (46,6%), com destaque para o Salar de Atacama.

A Austrália, onde ficam o Mount Caitlin e o Mount Marion, vem na sequência com 28,9%.

No Brasil (0,5%), os estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Rio Grande do Sul e Minas Gerais têm reservas de lítio.

O Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, concentra 85% das reservas brasileiras, com um estoque estimado em 470 mil toneladas.

No entanto, o mercado está aquecendo e algumas previsões indicam que haverá desabastecimento já em 2025.

Com o interesse cada vez maior pelo mineral, especialistas temem que as tradicionais perfurações e a criação de enormes piscinas de evaporação agravem ainda mais a crise ambiental.

