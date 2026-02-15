Há 71 anos, morte de Getúlio Vargas parou o Brasil

O dia 24 de agosto marcou uma tragédia que reverberaria por décadas. Em 1954, o presidente Getúlio Vargas cometeu suicídio no Palácio do Catete. Em meio a uma crise política insustentável, deu um um tiro no peito. Sua ação marcou profundamente a história brasileira e encerrou uma trama política intensa e desgastante.

Por Flipar