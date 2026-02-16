Barranquilla: conheça a cidade de Shakira e do maior carnaval da Colômbia

Shakira será a protagonista do evento “Todo Mundo no Rio” em 2026, com uma apresentação gratuita marcada para o dia 2 de maio de 2026 na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro.Por Flipar
A cantora nasceu em Barranquilla, na Colômbia, em 2 de fevereiro de 1977, e sua trajetória internacional ajudou a dar ainda mais visibilidade à sua cidade natal, um dos centros urbanos mais vibrantes do Caribe colombiano.
A cidade portuária de Barranquilla está localizada na costa norte da Colômbia, às margens do rio Magdalena, e é a capital do departamento do Atlântico, conhecida por sua rica mescla cultural, história dinâmica e clima tropical típico da região caribenha.
Com uma população que supera dois milhões de habitantes, Barranquilla destaca-se como um importante polo econômico e industrial do país, além de ser um centro de comércio e transportes desde os tempos coloniais, quando sua posição geográfica favoreceu a convergência de influências europeias, africanas e indígenas.
Hoje, a cidade combina atividades urbanas modernas com tradições profundamente enraizadas, refletidas tanto em sua culinária diversificada quanto na vida cultural ativa durante todo o ano.
Entre as atrações turísticas mais procuradas está a Plaza de la Paz, uma ampla praça pública que serve como palco de eventos culturais e sociais. A Plaza Sa Nicolás, no centro histórico, também é destaque.
O Malecon del Río, um calçadão à beira do rio Magdalena, oferece espaços para passeios, ciclovias, áreas de alimentação e vistas do encontro das águas com o mar Caribe, ideal para moradores e visitantes aproveitarem o clima local.
Barranquilla também abriga o Museu de Arte Moderna de Barranquilla, que possui um acervo variado e promove exposições nacionais e internacionais. Já o Teatro Amira de la Rosa é considerado um dos principais espaços dedicados às artes cênicas e à música na cidade.
A gastronomia de Barranquilla reflete sua diversidade cultural e a influência caribenha, com pratos que combinam ingredientes locais e sabores intensos, presentes em restaurantes que vão do tradicional ao contemporâneo, oferecendo desde frutos do mar até fusões culinárias inspiradas nas tradições africanas e indígenas da região.
O ambiente urbano é também marcado por bairros históricos, mercados e uma vida noturna pulsante, em que bares, cafés e espaços de música ao vivo celebram a identidade alegre da população.
Apesar de ser uma cidade altamente urbanizada, Barranquilla mantém áreas de vegetação e fragmentos de floresta tropical seca em seu entorno, ecossistema característico da região caribenha colombiana.
Em Barranquilla, é comum encontrar iguanas circulando livremente por praças, parques e áreas próximas ao rio, especialmente em regiões arborizadas e espaços públicos. Esses répteis tornaram-se parte da paisagem urbana da cidade.
O Arroyo de La Victoria é um dos canais naturais que cortam áreas de Barranquilla e historicamente influencia o escoamento das chuvas, sendo alvo de obras de drenagem e urbanização para reduzir alagamentos.
O Carnaval de Barranquilla é, sem dúvida, o evento mais emblemático da cidade e uma das maiores manifestações culturais da Colômbia. Na imagem, Shakia prestigiando o evento.
Realizado anualmente nos quatro dias que antecedem a Quarta-feira de Cinzas, essa festa de cores, ritmos e tradições é uma expressão viva da identidade barranquillera e foi declarada Patrimônio Cultural da Nação e Obra-Prima do Patrimônio Oral e Imaterial da Humanidade pela UNESCO.
As celebrações incluem desfiles como a Batalla de Flores, com carros alegóricos e grupos folclóricos, a Gran Parada de Tradición e atividades musicais que animam as ruas e atraem milhares de turistas e participantes de diversas partes do mundo.
Além do carnaval, Barranquilla promove ao longo do ano outros eventos culturais, como festivais de jazz, encontros de artes plásticas, festivais de cinema e feiras gastronômicas, consolidando-se como um destino dinâmico para quem busca vivenciar a cultura caribenha colombiana.
A combinação de festividades, história, arte e a calorosa hospitalidade de seu povo faz de Barranquilla muito mais do que uma cidade costeira: é um centro cultural pulsante que celebra suas raízes enquanto abre espaço para a modernidade e o encontro de diversas expressões artísticas.