Artistas que se aventuraram na política: deram certo ou não

Artistas que migram para a política sempre chamam atenção, pois associam a fama à atuação em outra esfera pública. Relembre a seguir famosos que tomaram essa decisão.Por Flipar
Sérgio Hondjakoff: Eternizado pelo papel de Cabeção na novela “Malhação”, Hondjakoff tentou ingressar na política nas eleições municipais do ano passado, no Rio de Janeiro, pelo partido Cidadania.
Para atrair mais eleitores, ele até apostou na popularidade de seu famoso personagem, mas conseguiu apenas 456 votos.
Babu Santana: Ator com trajetória marcante em novelas e filmes, além de destaque no “Big Brother Brasil” de 2021, Babu também tentou pela primeira vez uma vaga como vereador no Rio de Janeiro.
Candidato pelo PSOL, o artista recebeu 5.212 votos, mas não obteve sucesso na eleição. Atualmente, Babu está de volta ao BBB.
Mário Gomes: Ícone das décadas de 1970 e 1980 e famoso por seus papéis em novelas como “Gabriela” e “Guerra dos Sexos”, Mário Gomes tentou se tornar vereador em 2024, pelo partido Republicanos. O ator recebeu 4.492 votos e não conseguiu se eleger.
Lucélia Santos: Eternizada como protagonista da novela “Escrava Isaura”, exibida pela TV Globo em 1976, Lucélia tentou conquistar uma cadeira como deputada federal nas eleições de 2022. Candidata pelo PSB, a atriz obteve 10.867 votos, mas não se elegeu.
Netinho: Conhecido pelo sucesso “Milla”, o cantor tentou se eleger como deputado federal na Bahia durante as eleições de 2022, representando o PL.
Defensor de pautas conservadoras e aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro, Netinho recebeu 31.448 votos, mas não alcançou a vitória nas urnas.
Agnaldo Timóteo: O cantor foi eleito deputado federal pelo Rio de Janeiro em 1983. Na época, ele tinha 46 anos.
Em 1996, ele deixou o cargo para assumir como vereador. Posteriormente, em 2004, foi eleito novamente vereador por São Paulo.
Gilberto Gil: Um dos maiores nomes da música brasileira, Gil iniciou sua trajetória política em 1988, ao se eleger vereador em Salvador pelo PMDB, cargo que ocupou até 1992.
Seu maior destaque na política, porém, viria como ministro da Cultura no governo Lula, função que exerceu de 2003 a 2008.
Frank Aguiar: O “Cãozinho dos Teclados” iniciou sua carreira política em 2003, pelo Partido dos Trabalhadores (PT). Em 2006, foi eleito deputado federal por São Paulo pelo PTB. Posteriormente, tornou-se vice-prefeito de São Bernardo do Campo ao lado de Luiz Marinho (PT).
Em 2014, Aguiar tentou retornar como deputado federal, mas não se elegeu. Em 2018, se candidatou ao Senado pelo Piauí, sua terra natal. Com 151.269 votos, acabou ficando apenas em 5º lugar.
Netinho de Paula: Líder do grupo de pagode Negritude Júnior, foi eleito vereador de São Paulo em 2008 pelo PC do B. Em 2010, quase venceu a disputa pelo Senado contra Marta Suplicy.
Em 2012, Netinho planejava concorrer à prefeitura de São Paulo, mas uma denúncia de agressão à ex-mulher o impediu. Após a vitória de Fernando Haddad, foi nomeado Secretário de Promoção da Igualdade Racial.
Tiririca: Conhecido pelos sucessos musicais “Florentina” e “Eu Sou Chifrudo”, o humorista se tornou o deputado federal mais votado do Brasil em 2010, com o slogan “Vote no Tiririca! Pior que tá, não fica”.
Ele se reelegeu em 2014 e 2018 pelo PL. Em 2016, foi um dos que votaram a favor do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff.
Mário Frias: Antes de ser nomeado Secretário Especial da Cultura no governo de Jair Bolsonaro, em 2020, Mário Frias foi ator e trabalhou em diversas novelas da Rede Globo, como “Malhação”, “As Filhas da Mãe” (2001), “Senhora do Destino” (2004) e “Verão 90” (2019).
Em 2022, Frias se filiou ao PL, mesmo partido de Bolsonaro. No dia 31 de março do mesmo ano, foi exonerado do cargo. Em 2022, foi eleito deputado federal por São Paulo.