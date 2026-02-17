Calor sufocante: como sobreviver na cidade do Kuwait, a mais quente do mundo

Na cidade do Kuwait, onde o calor pode ultrapassar os 53?graus, viver significa adaptar cada detalhe da rotina frente a temperaturas que desafiam os limites. Nesse cenário, milhões de pessoas seguem a trabalhar, criam famílias e mantém a vida urbana, mostrando como resiliência e adaptação podem transformar ambientes hostis em espaços habitáveis.

Por Flipar