Lenda do basquete e ídolo do esporte mundial, Michael Jordan completa 63 anos

Um dos maiores ídolos da história do esporte mundial, Michael Jordan completou 63 anos no dia 17 de fevereiro de 2026.Por Flipar
Nascido em 1963, no bairro do Brooklyn, em Nova York, e criado no estado da Carolina do Norte, ele se tornou, ao longo de décadas, uma das figuras mais emblemáticas não apenas do basquete, mas da cultura global.
Sua trajetória reúne talento excepcional, competitividade extrema, coleção de recordes, carisma e uma capacidade rara de transformar sucesso esportivo em influência duradoura.
Antes de alcançar o estrelato profissional, Jordan destacou-se no basquete universitário defendendo a Universidade da Carolina do Norte.
Em 1982, marcou a cesta decisiva na final do campeonato universitário. Seu desempenho chamou atenção de olheiros e especialistas, e, dois anos mais tarde, ele foi selecionado pelo Chicago Bulls como a terceira escolha do draft da NBA, iniciando uma carreira que redefiniria os padrões da liga nacional de basquete dos Estados Unidos.
Desde sua temporada de estreia, Jordan teve impacto imediato na liga. Ele foi eleito o Novato do Ano na temporada 1984-85 e rapidamente se firmou como principal estrela dos Bulls.
Com estilo singular, habilidade atlética impressionante e apetite constante por desafios, tornou-se o principal pontuador da NBA em diversas temporadas, acumulando atuações memoráveis e conquistando o respeito de adversários e torcedores.
Ao longo de 15 temporadas na liga, Jordan construiu um currículo vitorioso. Ele conduziu o Chicago Bulls a seis títulos da NBA, em 1991, 1992, 1993, 1996, 1997 e 1998, sem jamais perder uma final.
Em todas essas conquistas, foi eleito o Jogador Mais Valioso das finais, um feito inédito. Também venceu cinco vezes o prêmio de MVP da temporada regular, participou de 14 edições do All-Star Game – o jogo da estrelas – e liderou a liga em pontuação em dez temporadas.
Sua média de 30,1 pontos por jogo ao longo da carreira é a maior da história da NBA, refletindo sua capacidade consistente de dominar partidas.
Além do poder ofensivo, Jordan também se destacou defensivamente, sendo eleito o Melhor Defensor do Ano em 1988 e integrando diversas seleções específicas da liga. Essa combinação de ataque e defesa reforçou sua imagem como um jogador completo.
Jordan também viveu momentos de interrupção ao longo da carreira. Em 1993, após a morte do pai, anunciou sua primeira aposentadoria e tentou seguir carreira no beisebol. Ele retornou à NBA em 1995, retomando rapidamente o protagonismo e liderando os Bulls a mais três títulos consecutivos.
Em 1999, aposentou-se novamente, voltando às quadras em 2001 para defender o Washington Wizards, onde atuou até 2003, quando encerrou a carreira definitivamente.
Mais do que números e troféus, Jordan foi responsável por ampliar o alcance global da NBA. Durante a década de 1990, tornou-se o principal rosto da liga, ajudando a popularizar o basquete em diversos países.
Um dos pilares de sua influência fora das quadras foi a parceria com a Nike. A criação da marca Jordan e da linha Air Jordan revolucionou o mercado esportivo e se transformou em um fenômeno cultural. Os produtos tornaram-se símbolos de status e estilo, atravessando gerações e rendendo bilhões de dólares em faturamento anual.
Após encerrar a carreira como jogador, Jordan direcionou sua energia para os negócios e para a gestão esportiva. Em 2006, tornou-se sócio minoritário do Charlotte Bobcats, assumindo posteriormente o controle majoritário da franquia, já rebatizada como Charlotte Hornets. Em 2010, passou a ser o primeiro ex-jogador da NBA a comandar integralmente uma equipe da liga.
Em 2023, vendeu a participação majoritária da franquia por cerca de 3 bilhões de dólares, mantendo uma parcela minoritária e encerrando um ciclo importante de sua atuação como dirigente.
Em 2020, fundou a equipe 23XI Racing, da NASCAR, ao lado do piloto Denny Hamlin, ampliando sua presença no automobilismo. Também manteve contratos publicitários e parcerias com grandes marcas, consolidando-se como um dos empresários mais bem-sucedidos do esporte.
Jordan tornou-se um dos primeiros atletas da história a alcançar o status de bilionário. Sua fortuna é estimada em 3,5 bilhões de dólares, resultado de uma combinação de visão comercial, valorização de marca e gestão estratégica de sua imagem.
Jordan foi casado por 17 anos com Juanita Vanoy, com quem teve três filhos: Jeffrey, Marcus e Jasmine. Em 2013, o astro do basquete se uniu à modelo cubano-americana Yvette Prieto, em uma cerimônia luxuosa realizada na Flórida, reunindo personalidades do esporte e do entretenimento. Dois anos depois, o casal teve as filhas gêmeas Victoria e Ysabel.