17 de fevereiro é Dia Mundial do Gato, com ações na Europa

O Dia Mundial do Gato é celebrado em 17 de fevereiro, todos os anos, com foco principalmente na Europa. O objetivo da data é conscientizar sobre a importância de respeitar o animal e garantir seus direitos. Outra data importante sobre os felinos é 08 de Agosto – Dia Internacional do Gato.Por Flipar
Gatos são pets populares em todo o mundo, e também são conhecidos por sua inteligência, exibindo diversas características de astúcia e adaptação aos ambientes.
Suas habilidades de aprendizado e percepção sensorial aguçada são um diferencial. O comportamento independente, curioso e teimoso também é uma característica marcante.
Ao mesmo tempo os gatos demonstram afeto, expressando carinho através de gestos, como o ronronar, o que os transforma em fascinantes companheiros.
Veja curiosidades e características desses felinos, publicadas pelo Hospital Veterinário de Santa Marinho, em Vila Nova de Gaia, Portugal.
Os gatos podem emitir aproximadamente 100 barulhos e sons distintos, enquanto um cachorro produz cerca de 10.
O cérebro de um gato apresenta uma semelhança biológica mais próxima ao cérebro humano do que o cérebro de um cão, compartilhando uma região responsável pelas emoções.
Em geral, os gatos vivem até 20 anos, dedicando grande parte de sua vida ao sono, já que passam 2/3 do seu dia dormindo, ou seja, permanecem acordados por aproximadamente 7 anos.
A capacidade auditiva de um felino supera a de um canino, sendo capaz de detectar sons de alta frequência, aproximadamente 2 oitavas acima do alcance humano.
A visão dos gatos é dual e esférica: superior em ambientes com contornos indefinidos, mas inferior na percepção de cores em comparação com os humanos. Cientistas sugerem que os gatos podem ver a grama em tons de vermelho.
A habilidade de um gato retornar ao seu lar é denominada “psi-viagem”. Especialistas teorizam que os felinos utilizam a angulação da luz solar ou células magnéticas cerebrais como uma bússola.
Como um gato tem a expectativa de vida de até 20 anos, isso equivale a cerca de um século da vida humana.
O motivo pelo qual os gatos ronronam permanece incerto. Veterinários sugerem que as cordas vocais vibram na parte mais profunda da garganta, com um músculo na laringe abrindo e fechando a passagem do ar 25 vezes por segundo.
No planeta, há mais de meio bilhão de gatos de estimação, com cerca de 40 raças oficialmente apuradas.
Os gatos podem atingir a velocidade de 49 km por hora em corridas de curta distância e são capazes de dar saltos que correspondem a cinco vezes a sua altura em um único pulo.
A diversidade de raças de gatos revela características diferentes entre eles, uma delas é a inteligência. Conheça cinco raças que consideradas extremamente espertas.
Gato Siamês- Com corpo esguio, pelagem curta, olhos amendoados e coloração distintiva, a raça siamesa é conhecida por ser sociável e comunicar-se frequentemente com seus tutores.
Os siamases são vocalizadores expressivos, capazes de aprender comandos complexos. Vivem de 12 a 15 anos e são comuns no Sudeste Asiático.
Gato da Birmânia- Possui o corpo musculoso, pelagem sedosa, olhos grandes e redondos. É considerado um gato tranquilo, afetuoso e superinteligente.
Muitas vezes é descrito como um “companheiro de sofá”. Vivem aproximadamente 16 anos. É considerado sagrado nos templos de Lao Tzu, locais de devoção do Taoísmo.
Gato Angorá- A raça é considerada uma das mais antigas do mundo e chama atenção por sua inteligência. Possui habilidades de salto e agilidade. É amável e elegante. Alguns têm um olho de cada cor.
Os gatos angorá têm a pelagem longa e sedosa, com predominância do branco e do alaranjado. Eles têm orelhas pontiagudas e corpo elegante. Nativos da Turquia, vivem de 12 a 18 anos.
Gato Abissínio- Conhecido por sua pelagem curta com marcações tabby, corpo atlético e orelhas pontiagudas, é considerado uma das raças mais antigas de gatos domésticos.
Sua personalidade é investigativa, esperta, adorando brincadeiras e interação. São oriundos do antigo Egito, e vivem por até 16 anos.
Gato Bengal- Essa raça é conhecida por ser a mais inteligente do mundo. Surgiu em 1963 do cruzamento de gato doméstico com gato selvagem na região do Golfo de Bengala – daí seu nome – no sul da Ásia. O reconhecimento da raça pela Federação Internacional Felina ocorreu em 1985.
Possui afinidade com brincadeiras na água. Sua pelagem curta e fina é única, com listras e manchas que são resultado do cruzamento. Tem olhos grandes, ovais e geralmente verdes.