17 de fevereiro é Dia Mundial do Gato, com ações na Europa

O Dia Mundial do Gato é celebrado em 17 de fevereiro, todos os anos, com foco principalmente na Europa. O objetivo da data é conscientizar sobre a importância de respeitar o animal e garantir seus direitos. Outra data importante sobre os felinos é 08 de Agosto – Dia Internacional do Gato.

Por Flipar