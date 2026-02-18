Viralizou: Patrão pão-duro dá enroladinhos de salsicha a empregado para comemorar 40 anos de trabalho

Um caso que ocorreu na Ilha de Guernsey , no Canal da Mancha, repercutiu na web e atraiu muitos comentários de indignação. É que um patrão decidiu presentear um empregado com 40 enroladinhos de salsicha pelo aniversário de 40 anos do funcionário na empresa. Ou seja, um enroladinho por cada ano de serviço!

Por Flipar