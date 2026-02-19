Belmonte: Aldeia histórica de Portugal guarda segredos que ajudam a entender descobrimento do Brasil

Para quem deseja compreender melhor as raízes históricas do Brasil, Portugal oferece um roteiro repleto de conexões profundas.Por Flipar
Entre cidades, vilas e monumentos, o país preserva espaços que ajudam a entender como se formaram tradições, personagens e episódios que atravessaram o Atlântico e marcaram a história brasileira.
Entre esses lugares, poucos são tão simbólicos quanto Belmonte, uma pequena localidade com pouco mais de seis mil habitantes, reconhecida como a terra natal de Pedro Álvares Cabral.
Localizada na Serra da Estrela, a aproximadamente 300 km de Lisboa, a localidade integra a rede das 12 “Aldeias Históricas de Portugal”.
Belmonte é tido como um destino essencial para compreender o período das Grandes Navegações.
Foi dali que saiu o comandante da expedição que deu início à presença portuguesa no território que viria a se tornar o Brasil.
Até hoje, a herança de Cabral segue muito presente no cotidiano local.
Na Igreja de São Tiago, por exemplo, encontra-se uma imagem de Nossa Senhora da Esperança que, segundo a tradição, teria sido levada pelo navegador em sua viagem ao Brasil.
O templo também abriga o Panteão dos Cabrais, local de sepultamento de membros da família, facilmente reconhecido pelo brasão com figuras de cabras.
Outro marco importante é o Castelo de Belmonte, antiga residência da família Cabral, mais especificamente do pai de Pedro Álvares, Fernão.
O local é símbolo da influência que o clã exercia na região antes mesmo da projeção internacional alcançada com a expedição marítima.
Também é possível adquirir um bilhete combinado de 10 euros (em torno de R$ 61) que inclui o Castelo e outros museus locais.