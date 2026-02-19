Família ergue prédio inteiro para abrigar família de 100 pessoas na China

Um vilarejo na província chinesa de Fujian teve sua paisagem transformada pela construção de um prédio de 15 andares feito para abrigar mais de 100 integrantes de uma mesma família.Por Flipar
O prédio, erguido ao longo de dez anos, tem 22 apartamentos, estacionamento subterrâneo, elevadores e uma loja no térreo.
A iniciativa surgiu para manter a família unida em um único terreno, e a convivência é organizada por valores coletivos, com custos e responsabilidades compartilhados.
A faixa costeira de Fujian apresenta planícies estreitas, portos naturais profundos e inúmeras ilhas.
Administrativamente, a capital é Fuzhou, enquanto outras cidades importantes incluem Xiamen, Quanzhou, Putian e Zhangzhou.
A economia de Fujian é diversificada e fortemente voltada para exportações, com destaque para manufaturas, eletrônicos, têxteis, calçados, cerâmica, produtos de bambu, além de pesca e aquicultura.
O setor agrícola permanece relevante, produzindo arroz, chá — como o famoso oolong das montanhas Wuyi —, frutas cítricas e cana-de-açúcar.
Um exemplo são os Tulou, estruturas circulares de terra batida construídas pelo povo Hakka, projetadas tanto para habitação comunitária quanto para defesa.
A culinária fujianesa, conhecida como cozinha Min, valoriza caldos claros, frutos do mar frescos, sabores delicados e técnicas de cozimento lento.