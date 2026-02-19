Galeria

Família ergue prédio inteiro para abrigar família de 100 pessoas na China

Um vilarejo na província chinesa de Fujian teve sua paisagem transformada pela construção de um prédio de 15 andares feito para abrigar mais de 100 integrantes de uma mesma família.

Wikimedia Commons/Ariel Steiner

O prédio, erguido ao longo de dez anos, tem 22 apartamentos, estacionamento subterrâneo, elevadores e uma loja no térreo.

Imagem gerada por IA

A iniciativa surgiu para manter a família unida em um único terreno, e a convivência é organizada por valores coletivos, com custos e responsabilidades compartilhados.

Imagem gerada por IA

A faixa costeira de Fujian apresenta planícies estreitas, portos naturais profundos e inúmeras ilhas.

Wikimedia Commons/Perinbaba

Administrativamente, a capital é Fuzhou, enquanto outras cidades importantes incluem Xiamen, Quanzhou, Putian e Zhangzhou.

Reprodução/Explore Wonders

A economia de Fujian é diversificada e fortemente voltada para exportações, com destaque para manufaturas, eletrônicos, têxteis, calçados, cerâmica, produtos de bambu, além de pesca e aquicultura.

Wikimedia Commons/Vladimir Menkov

O setor agrícola permanece relevante, produzindo arroz, chá — como o famoso oolong das montanhas Wuyi —, frutas cítricas e cana-de-açúcar.

Flickr - xiquinhosilva

Um exemplo são os Tulou, estruturas circulares de terra batida construídas pelo povo Hakka, projetadas tanto para habitação comunitária quanto para defesa.

Flickr - Christopher Harriot

A culinária fujianesa, conhecida como cozinha Min, valoriza caldos claros, frutos do mar frescos, sabores delicados e técnicas de cozimento lento.

Reprodução

