Estrelado por Fernanda Rodrigues, curta brasileiro conquista prêmios em festival na Espanha

Lançado no Brasil, o projeto foi criado por Thais Vilarinho, com roteiro de Thaís Poeta e direção de Letícia Prisco. A obra aborda temas como maternidade, amizade entre mulheres e redes de apoio. A ideia surgiu a partir de uma conversa entre Sabrina Petraglia e Thais Vilarinho e agora avança para a produção de um longa-metragem, em negociação com plataformas de streaming.