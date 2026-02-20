Sabia? Maior fábrica de Coca-Cola do mundo fica no interior de São Paulo

Sabia dessa? A maior fábrica da Coca-Cola no mundo está instalada em Jundiaí, interior de São Paulo, e mantém operação ininterrupta ao longo do ano. A unidade produz cerca de 2 bilhões de litros anuais!Por Flipar
Assim, exerce papel decisivo no fornecimento de bebidas para São Paulo e parte de Minas Gerais. Com 180 mil metros quadrados e mais de mil funcionários, o complexo alia escala e tecnologia: um armazém vertical automatizado.
A proximidade com rodovias estratégicas reduz custos e acelera entregas, enquanto sistemas automatizados asseguram controle de qualidade e eficiência operacional. A Coca-Cola, aliás, é uma gigante de alcance mundial com uma história de sucesso.
Agora, conheça a história da Coca-Cola! A empresa fabrica um refrigerante feito à base de noz de cola, uma fruta rica em cafeína e comum na África Ocidental e na Indonésia. A semente também tem função estimulante e relaxante.
Em maio de 1886,o farmacêutico americano John Pemberton criou uma fórmula de remédio para dor de barriga, um problema que estava em alta nos Estados Unidos na época.
Além da noz de cola, Pemberton colocou folhas de coca, extrato da fruta, óleo de limão, óleo de lima, coentro, açúcar, entre outros. Num primeiro momento, toda a mistura ficou conhecida como sabor 7X.
Após a morte de Pemberton, em 1888, a fórmula do sabor 7X ficou com o seu contador, Frank Robinson. Frank, aliás, rebatizou para Coca-Cola e escreveu o logotipo com a própria mão.
Ele a vendeu para o empresário e político Asa Griggs Candler, que também foi prefeito de Atlanta. O valor? U$2,3 mil. Hoje, isto equivale a cerca de 10 mil reais, tirando a inflação acumulada.
A venda foi em 15 de janeiro de 1889. E o que ninguém imaginava é que aquilo mudaria para sempre a humanidade.
Asa começou a transformar o líquido em um fenômeno mundial. Primeiro, ele patenteou a marca Coca-Cola, depois criou a The Coca-Cola Company, que hoje tem vários refrigerantes pelo mundo.
Apesar disso, segundo vários especialistas, o diferencial foi Asa investir pesado em marketing. Ele, por exemplo, investiu demais em publicidade e até distribuiu algumas gratuitamente, tudo para que o público americano conhecesse a marca.
Asa também criou vários produtos com a logo da Coca-Cola estampada, além de distribuir brindes. Outra estratégia foi abrir várias fábricas pelo país, o que facilitou demais a distribuição e comercialização do produto.
Outra estratégia é esconder muito bem os detalhes da receita da Coca-Cola. Há reportagens que afirmam que a fórmula mais “pura” do refrigerante é de conhecimento de pouquíssimas pessoas, cinco no máximo.
Também há forte crença de que não existe nenhuma fórmula secreta e que criou-se uma lenda para que o nome da empresa ficasse ainda mais em evidência.
O que é um fato na história da Coca-Cola, infelizmente, é que ela já usou cocaína, uma droga ilícita em quase todo o mundo, na fórmula.
De fato, o marketing da Coca-Cola é criativo. Foi a empresa que, por exemplo, usou o Papai Noel com a cor vermelha pela primeira vez. Antes, o Bom Velhinho usava verde.
A Coca-Cola fez, faz e certamente fará tanto sucesso que inspirou a criação de vários outros refrigerantes à base de cola. A americana Pepsi-Cola é a mais conhecida.
Em 2024, a Coca-Cola ocupou a 7ª posição no ranking das marcas mais valiosas do mundo, com um valor estimado de US$ 61.2 bilhões. Já no ranking das empresas mais admiradas, a Coca-Cola alcançou a 12ª posição da Fortune 2025.