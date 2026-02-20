Esconderijos e passagens secretas que ficaram na história

Esconderijos e passagens secretas fazem lembrar enredos fictícios de livros ou filmes. Entretanto, na vida real há exemplos históricos e inusitados espalhados pelo mundo. Alguns deles se tornaram pontos turísticos e até um local de aprendizado. O FLIPAR traz uma curiosa lista feita pelo site ‘Hypeness’.Por Flipar
O Vaticano é uma cidade-estado dentro de Roma, capital da Itália, e a casa do Papa, chefe supremo da Igreja Católica. Devido à sua influência, foi construída no local uma passagem secreta para o líder religioso ter uma rota de fuga em caso de situação perigosa
Durante séculos, os Sumos Pontífices tinham esse caminho de 10m de altura e 800m de comprimento para escapar de ameaças. O papa Alexandre VI, utilizou a passagem secreta em 1494, quando o rei de França, Carlos VIII, invadiu a cidade. O trajeto conecta o Palácio do Vaticano até a Fortaleza de Santo Ângelo
Este acesso secreto foi construído dentro de uma antiga muralha e ficou conhecido como ‘Passetto di Borgo’ (corredor de salvação de papas). Atualmente, é um local turístico que está aberto para visitação sob agendamento
A grande Pirâmide de Gizé foi uma produção destinada ao faraó Queóps. Tais estruturas eram construídas para abrigar os túmulos dos reis do Egito Antigo e suas famílias
A Pirâmide de Gizé especificamente é formada por quatro eixos estreitos e profundos em seu interior, que ligam a parte superior até a inferior da estrutura, uma no lado sul e uma no lado norte na chamada ‘Câmara da Rainha’
O local também foi planejado com algumas passagens secretas com destino às câmaras ocultas. Exatamente onde ficavam os túmulos dos reis do Egito e seus familiares. Havia uma representatividade de esses acessos significarem ao faraó a busca da vida após a morte
Os túneis ‘C? Chi’ foram usados como esconderijo em guerras no Vietnã. Eles começaram a ser cavados na década de 1940 pelos comunistas durante a guerra de independência, já que eram colonizados pela França. Como o processo inicial foi feito à mão, as distâncias eram curtas
Em seguida, voltaram a ser usados na Guerra do Vietnã (conflito entre o Vietnã do Norte e o Vietnã do Sul, este com apoio dos EUA, de 1959 a 1975).
Em 1960, essa rede de túneis chegou a 120 km de extensão e em muitos trechos alcançou dez metros de profundidade
A construção se tornou tão complexa que comportava rotas de abastecimento, hospitais, comida e esconderijo de armas, além de alojamentos para os combatentes. Vale ressaltar que os túneis foram cavados apenas com enxadas
No atual cenário, a rede de túneis se tornou uma parada turística ‘obrigatória’ no país
A ‘Área 51’ é um dos nomes atribuídos à zona militar restrita no deserto de Nevada, nos Estados Unidos. A região possui tanta discrição que o governo dos EUA reconheceu sua existência apenas em 1994 e, mesmo assim, sem muito detalhamento
Há algumas teorias sobre a utilidade da área. Inclusive de que se trata de uma base de testes aéreos que necessitem de confidencialidade. Uma outra especulação é de que seja um centro de pesquisas, análise e monitoramento de atividades extraterrestres
Anne Frank, autora do famoso livro “O Diário de Anne Frank” narrava sua vida escondida do regime nazista. Durante a II Guerra Mundial, ela e sua família se mudaram para a Holanda. Eles se escondiam no prédio onde ficava o escritório do pai de Anne, no centro de Amsterdã.
O abrigo era protegido por uma estante de livros bem em frente à porta, fato que tornava o local quase imperceptível. O lugar se tornou um museu e todos os detalhes da época estão conservados da mesma maneira
O resort de luxo, Greenbrier, na cidade de White Sulphur Springs, em Virgínia, nos Estados Unidos acomodava um antigo esconderijo do governo nacional. A estrutura foi encomendada pela Casa Branca, em 1958, com o intuito de se precaver ao holocausto nuclear
A montagem levou três anos para ficar pronta e foi construída 720 pés abaixo do solo. Com 112.544 m², o local foi equipado com itens da mais alta proteção e tecnologia na época
No caso, porta antiexplosão de 25 toneladas, câmaras de descontaminação, usina de força, clínica com salas de cirurgia, unidade de terapia intensiva, dormitórios que poderiam acomodar mais de 1.100 pessoas, entre outros
A localização exata foi um mistério por mais de três décadas até que o jornal ‘Washington Post’ revelou a posição certa em um artigo, em 1992. Nos dias atuais, o local virou um museu
Corbis é o maior banco de imagens do mundo, pois conserva 11 milhões de cromos, negativos e papéis amarelados. A sede da empresa é na cidade Seattle, no estado de Washington, capital do Estados Unidos
No entanto, o arquivo de fotos está protegido em um abrigo 65 metros abaixo do solo em uma mina de ferro na Pensilvânia, no oeste dos EUA. A região foi descoberta pelos americanos durante a Segunda Guerra Mundial e foi nomeada como ‘Iron Mountain’ (Montanha de Ferro na tradução literal)
Um armazenamento foi construído em uma ilha norueguesa no Oceano Ártico. O intuito desta instalação é manter um banco com mais de 100 milhões de sementes – basicamente todas as principais culturas alimentares da Terra
Ele foi planejado de maneira preventiva caso diversas espécies entrem em extinção por guerras, doenças ou até mesmo por conta do aquecimento global. As sementes são preservadas 400 pés montanha abaixo, com todos os necessários cuidados de preservação
A estrutura do armazenamento tem condições de aguentar terremotos até de magnitude sete e um ataque nuclear
O Castelo de Najac, concluído em 1253, no sul da França esconde em seus muros uma passagem que liga a torre à capela, mas é encoberta por diversas portas
O local serviu de cárcere para vários soldados, inclusive os Cavaleiros Templários – organização que defendia os cristãos na Idade Média – que foram presos em 1307
Um antigo esconderijo antiatômico foi reformado em 2008 e passou a ser a sede da principal provedora de internet na Suécia. O lugar fica nove andares abaixo da Vita Bergen (Montanha Branca na tradução literal)
Além disso possui uma proteção de 30 metros de rocha sólida, à prova de bombas, radiação, com portas blindadas, e modernos sistemas de alarme e de redundância
A Toca do Lobo foi o quartel-general de Hitler, em uma floresta na Polônia. O local foi onde o líder nazista liderou o terceiro Reich por quase três anos e traçou diversos planos para a Segunda Guerra Mundial
A instalação ocupava mais de 243 hectares do bosque remoto, com 200 edifícios, contendo esconderijos, prédios que serviam como dormitório de soldados e usinas de energia que abrigavam 2.000 homens
O desejo da Polônia era que o local se tornasse ponto turístico, mas o território foi concedido para uma empresa privada. Assim, a Toca do Lobo se transformou em um local onde atualmente se pode ter aulas de cerâmica e praticar paintball
No final de 2013, foi descoberto um túnel em Tijuana que continha iluminação, ventilação e sistema elétrico de trilhos. O local foi estruturado com o objetivo de transportar drogas da cidade no México para San Diego, nos Estados Unidos
O trajeto tinha formato de ziguezague e a extensão de seis campos de futebol