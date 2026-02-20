Cientistas em alerta: aquecimento global causa espalhamento global de amebas mortais

Um estudo publicado em dezembro e divulgado no dia 25 de janeiro alerta para o avanço das chamadas “amebas de vida livre”.Por Flipar
A pesquisa foi liderada pelo autor Longfei Shu, da Universidade Sun Yat-sen, na China.
De acordo com pesquisadores das áreas ambiental e de saúde pública, esses seres unicelulares estão presentes naturalmente no solo e na água.
Segundo os cientistas, as amebas estão se disseminando com mais rapidez em razão do aquecimento do planeta, da precarização das redes de abastecimento e da insuficiência de programas de vigilância.
Apesar de grande parte dessas amebas não representar perigo, algumas espécies podem provocar infecções graves e frequentemente fatais.
Esse organismo é responsável por uma rara inflamação cerebral que ocorre quando água contaminada entra pelas narinas, geralmente durante banhos ou mergulhos.
Os autores tambÃ©m ressaltam que essas amebas podem servir de abrigo para outros agentes patogÃªnicos, como vÃrus e bactÃ©rias.
Com isso, esses vírus e bactérias permaneceriam protegidos dos métodos tradicionais de desinfecção — fenômeno conhecido como “efeito cavalo de Troia”.
Tal mecanismo facilita a disseminação de doenças pelos sistemas de água potável e pode favorecer o desenvolvimento de resistência a antibióticos.
“As amebas não são apenas um problema médico ou ambiental […] Elas estão na interseção de ambos, e combatê-las exige soluções integradas que protejam a saúde pública em sua origem”, pontuou Shu.