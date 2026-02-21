“Alice no País das Maravilhas”: a origem e o legado da obra de Lewis Carroll

“Alice no País das Maravilhas”, livro de fantasia escrito por Lewis Carroll e publicado em 1865 pela editora Macmillan, é um dos títulos mais conhecidos da literatura inglesa do século XIX.Por Flipar
Lewis Carroll era o pseudônimo de Charles Lutwidge Dodgson, um matemático britânico nascido em 27 de janeiro de 1832, em Daresbury, Inglaterra, que passou a maior parte de sua vida como professor na Christ Church, na Universidade de Oxford.
Depois, ele decidiu publicar a história e, em 4 de julho de 1865, três anos após o passeio que originou a narrativa, o livro revisado foi publicado com ilustrações de John Tenniel.
A primeira tiragem, composta por dois mil exemplares, foi retirada de circulação após reclamações de Tenniel sobre a qualidade da impressão e uma nova edição foi publicada em 1866.
Essa segunda tiragem rapidamente se esgotou, e registros indicam que a obra foi lida por figuras como Oscar Wilde e a rainha Vitória.
A narrativa acompanha Alice, que segue um coelho branco de colete e relógio, cai em uma toca e entra em um mundo fantástico. Nesse ambiente, encontra criaturas peculiares que falam e se comportam como humanos, além de enfrentar situações que desafiam a lógica.
Entre os personagens mais conhecidos estão o Coelho Branco, o Chapeleiro Maluco, a Rainha de Copas, a Rainha Branca, e o Gato de Cheshire. Esses personagens desempenham papéis centrais no desenvolvimento da trama.
Em 1871, Carroll publicou a continuação intitulada “Alice Através do Espelho e O Que Ela Encontrou Por Lá”. A obra ampliou o universo ficcional e, embora tenha narrativa própria, complementou o primeiro livro em temas e estrutura.
Durante a vida do autor, as vendas alcançaram cerca de 180 mil exemplares e, com o passar do tempo, foi traduzida para mais de 125 idiomas e ultrapassou 100 edições na língua inglesa.
“Alice no País das Maravilhas” também recebeu diversas adaptações para teatro, televisão e cinema. A primeira adaptação cinematográfica ocorreu em 1903, um filme mudo dirigido por Cecil Hepworth e Percy Stow.
A primeira adaptação com som foi dirigida por Bud Pollard em 1931.
Entre as adaptações mais conhecidas está a animação “Alice no País das Maravilhas”, lançada em 1951 pelo estúdio Walt Disney;
E o filme “Alice no País das Maravilhas”, dirigido por Tim Burton em 2010, com Johnny Depp no papel do Chapeleiro e Mia Wasikowska como Alice, que contou com uma continuação lançada em 2016, “Alice Através do Espelho”.
A obra também inspirou produções televisivas, como a série “Era Uma Vez no País das Maravilhas”, derivada do universo de “Era Uma vez”, série que adaptava contos da Disney.
Até hoje, “Alice no País das Maravilhas” segue como um dos livros mais adaptados da literatura inglesa e continua objeto de estudo em instituições acadêmicas, além de integrar diversas listas de leitura escolar em vários países.