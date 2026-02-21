Mais um brasileiro no Oscar, Adolpho Veloso conquista prêmio internacional

Adolpho Veloso, diretor de fotografia brasileiro, foi premiado como Melhor Fotografia no Spirit Awards pelo trabalho em “Sonhos de Trem”, produção disponível na Netflix. O reconhecimento marca seu segundo projeto em Hollywood.Por Flipar
Ao receber o prêmio das mãos de Wagner Moura, ele relembrou os desafios de filmar com luz natural e iluminação prática. Agradeceu à Netflix pela distribuição global, que permitiu à sua família, no interior do Brasil, assistir ao longa com facilidade.
Ao celebrar “um ano incrível para o Brasil”, afirmou sentir orgulho de representar o país, a América Latina e os imigrantes, encerrando com o já conhecido “Vai, Corinthians.”
O cinema brasileiro vive, de fato, um momento de glória no cenário internacional. Além das quatro indicações recebidas por “O Agente Secreto”, terá, com Veloso, uma 5ª oportunidade do Brasil conquistar a estatueta dourada.
Ele também faturou o troféu da Associação de Críticos de Cinema de Los Angeles (LAFCA). Seu discurso de agradecimento, que incluiu a frase “Vai, Brasil! Vai, Corinthians!”, viralizou nas redes sociais.
Veloso consolidou sua carreira transitando entre a publicidade de grandes marcas e o cinema independente nacional, com destaque para o filme “Rodantes”, de 2021.