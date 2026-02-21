Os maiores bicos das aves: engenhosidade da natureza

Os bicos das aves são estruturas essenciais para sua sobrevivência e apresentam enorme diversidade de formas, tamanhos e cores. Compostos principalmente por queratina, o mesmo material das unhas humanas, eles revestem ossos leves e resistentes que formam a base do bico.

Sua principal função é a alimentação, mas também participam de atividades como defesa, construção de ninhos, cuidado com os filhotes e comunicação. Cada espécie desenvolveu um formato adaptado ao ambiente em que vive e Por Flipar