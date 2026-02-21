Dado Villa-Lobos fala da vida com diabetes: veja celebridades que têm a doença

O guitarrista Dado Villa-Lobos falou em entrevista sobre como convive com a diabetes tipo 1 desde a infância. Ele recebeu o diagnóstico aos 11 anos. No início, teve dificuldades para aceitar a doença, mas o apoio da família foi essencial para entender a condição e iniciar a adaptação à nova rotina.

Por Flipar