Pepeu Gomes lança nova música em parceria com Hyldon após reaproximação

Pepeu Gomes voltou a dividir um estúdio com Hyldon no single “O Pierrot, a Lua e o Mar”. A faixa marca a primeira parceria entre os dois músicos após cerca de 40 anos de afastamento, provocado por um desentendimento durante uma partida informal de futebol no Rio de Janeiro, e simboliza a retomada de uma colaboração iniciada nos anos 1970.

Por Flipar