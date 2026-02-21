Galeria

Palácio de mármore do século 18 se tornou um hotel de luxo no meio de um lago na Índia

Um hotel de luxo instalado em um palácio de mármore do século 18 com vistas surreais é um dos lugares mais impressionantes da Índia.

Por Flipar
Reprodução do Flickr Michele Piselli

O Taj Lake Palace fica localizado no centro do Lago Pichola, em Udaipur, a cerca de 30 minutos de carro do aeroporto de Udaipur.

Reprodução do Flickr Michele Piselli

Construído originalmente em 1746 como residência de verão da dinastia real Mewar, o palácio de mármore branco ocupa quatro acres e é acessível exclusivamente por barcos exclusivos.

Taj Hotels/Wikimédia Commons

O edifício foi convertido em hotel em 1963 e passou a ser administrado pela rede Taj Hotels a partir de 1971.

Reprodução do Flickr Arnie Papp

Arquitetura histórica preservada e serviços personalizados fazem parte da experiência, com diárias que podem chegar a cerca de 2.770 dólares (em torno de R$ 15 mil).

Reprodução do Flickr Arnie Papp

A estrutura inclui 83 unidades, divididas em 65 quartos e 18 suítes.

Reprodução do Yotubhe Canal ST Travel / ST Viagens

As metragens variam de 20 m² — nos quartos de luxo — a 161 m² na Suíte Presidencial.

Reprodução do Yotubhe Canal ST Travel / ST Viagens

Algumas unidades, como a suíte Khush Mahal, mantêm o layout e a decoração usados pelas antigas rainhas, incluindo balanços suspensos e obras de arte originais.

Reprodução do Yotubhe Canal ST Travel / ST Viagens

O hotel conta com quatro espaços principais de alimentação, com destaque para o Neel Kamal, especializado na culinária do Rajastão e da fronteira noroeste indiana.

Reprodução do Yotubhe Canal ST Travel / ST Viagens

O Bhairo é especializado na cozinha europeia, mas se restringe à temporada de inverno, enquanto o Jharokha serve os cafés da manhã e pratos internacionais ao longo do dia.

Reprodução do Yotubhe Canal ST Travel / ST Viagens

Outra atração é o bar temático “Amrit Sagar”, que oferece coquetéis inspirados nos filmes do James Bond.

Reprodução do Yotubhe Canal ST Travel / ST Viagens

Para quem quer relaxar, os hóspedes do Taj Lake Palace podem usufruir do spa J Wellness Circle, academia funcional e uma piscina de 6,3 por 11,8 metros.

Reprodução do Yotubhe Canal ST Travel / ST Viagens

O interior do palácio funciona quase como um museu, com corredores estreitos que abrigam armas antigas, pequenos templos e registros da genealogia da família real Mewar.

Reprodução do Flickr Don Campolongo

A experiência do hóspede já começa pelo check-in. É feito um traslado de barco de 5 minutos, seguido por uma recepção com chuva de pétalas de flores e bebidas de boas-vindas.

Reprodução do Yotubhe Canal ST Travel / ST Viagens

Alguns mimos incluem abertura de cama com escalda-pés durante o jantar e cruzeiros ao pôr do sol com direito a apresentações musicais e danças típicas.

Reprodução do Yotubhe Canal ST Travel / ST Viagens

O espaço Mewar Mahal, com capacidade para até 75 pessoas, é destinado a casamentos e jantares corporativos.

Reprodução do Flickr Arnie Papp

Porém, nem tudo são flores. Devido à localização no meio do lago, alguns relatos mencionam a presença de pombos e mosquitos ao anoitecer e falta de limpeza em áreas perto da água.

Reprodução do Yotubhe Canal ST Travel / ST Viagens

Apesar disso, o Taj Lake Palace se destaca como um dos exemplos mais emblemáticos da transformação de um palácio real em hotel histórico de alto padrão.

Reprodução do Yotubhe Canal ST Travel / ST Viagens

