Do famoso estreito aos encantos ímpares: Gibraltar e seus fascínios

O Estreito de Gibraltar Ã© uma das passagens marÃ­timas mais famosas do mundo, conectando o Oceano AtlÃ¢ntico ao Mar MediterrÃ¢neo. Com apenas 14 quilÃŽmetros de largura em seu ponto mais estreito, separa a Europa da Ãfrica. Ao longo da histÃ³ria, foi palco de disputas geopolÃ­ticas e rotas comerciais vitais. Hoje, milhares de embarcaÃ§Ãµes cruzam suas Ã¡guas todos os anos.