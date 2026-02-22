‘Estrada de gelo’ criada por voluntários reduz tempo de deslocamento em lago congelado americano

A iniciativa foi organizada por moradores locais, liderados por Don Herman, dono da empresa “Sunk? Dive and Ice Service”.Por Flipar
Mesmo com os riscos, o fluxo deve aumentar drasticamente com a abertura da temporada de pesca de esturjão, quando milhares de pessoas são esperadas para cruzar a rodovia improvisada.
Tem cerca de 557 km² de área e é relativamente raso, com profundidade média em torno de 5 metros.
O lago é alimentado principalmente pelo rio Fox e, historicamente, foi fundamental para o transporte, a pesca e o desenvolvimento das cidades ao seu redor, como Oshkosh, Fond du Lac e Neenah.