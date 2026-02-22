Teflon: aliado da praticidade ou um risco à saúde? Além da cozinha, veja outras aplicações

O Teflon é um material que desperta curiosidade e polêmica: descoberto por acaso, foi testado para uso em geladeiras e conquistou espaço nas cozinhas do mundo todo. Hoje, está presente em frigideiras, panelas e até no sangue de 98% das pessoas, segundo estudos. Mas afinal, trata-se apenas de um aliado da praticidade ou também é um risco à saúde?Por Flipar
Teflon é o nome comercial do politetrafluoretileno (PTFE), um polímero sintético formado por átomos de carbono e flúor. Sua estrutura química é extremamente estável, o que garante resistência a altas temperaturas, ácidos e solventes, além da famosa propriedade antiaderente.
O químico Roy Plunkett descobriu o PTFE por acaso em 1938, enquanto buscava um gás refrigerante para geladeiras. Ao abrir um cilindro bloqueado, encontrou um pó branco escorregadio que se tornaria uma das substâncias mais versáteis do século.
A empresa DuPont foi responsável por patentear o nome Teflon e popularizar o material. Sua aplicação inicial não foi na cozinha, mas em indústrias diversas, graças à resistência e estabilidade química que o tornavam útil em ambientes extremos.
O Teflon não está apenas nas panelas: ele é usado em fios elétricos, peças de computadores, engrenagens, carros, aviões, lâmpadas e até embalagens de pizza. Sua versatilidade mostra como um único material pode estar presente em diferentes áreas da vida cotidiana.
O PTFE é escorregadio, não reage com a maioria das substâncias e suporta temperaturas elevadas. Essas características explicam por que ele se tornou ideal para revestir superfícies metálicas, evitando que alimentos grudem e facilitando a limpeza.
O grande sucesso do Teflon veio justamente com as panelas e frigideiraas antiaderentes, que permitem cozinhar com menos óleo e tornam a limpeza mais prática. Essa combinação de saúde e conveniência fez do material um símbolo de modernidade culinária.
Na hora da escolha, muitos ficam em dúvida entre Teflon e cerâmica. Enquanto o Teflon é mais barato e leve, a cerâmica tem produção mais ecológica e pode ser mais resistente. Ambas oferecem boa antiaderência, mas a decisão depende da necessidade do consumidor.
Apesar dos benefícios, o Teflon pode trazer riscos quando superaquecido acima de 260°C, liberando gases tóxicos. Além disso, arranhões na superfície podem soltar partículas que se misturam aos alimentos, levantando preocupações sobre ingestão e toxicidade.
A toxicidade do Teflon está ligada ao flúor presente em sua composição. Em pequenas quantidades, não há grandes riscos, mas quando liberado em excesso por arranhões ou calor elevado, pode comprometer a saúde.
Até 2019, o ácido perfluorooctanoico (PFOA) era usado na produção do Teflon. Classificado como possivelmente cancerígeno pela Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer (IARC), foi banido, mas deixou um legado de debates sobre segurança e responsabilidade ambiental da indústria química.
Quando a superfície antiaderente é danificada, milhares de nanopartículas de PTFE podem se desprender. Ainda faltam estudos conclusivos sobre os efeitos da ingestão dessas partículas, mas a dúvida reforça a necessidade de cautela.
Para evitar riscos, recomenda-se não usar utensílios de metal nas panelas, não cortar alimentos diretamente nelas e nunca deixá-las no fogo alto por muito tempo. Esses cuidados prolongam a vida útil e reduzem a chance de contaminação.
A limpeza deve ser feita com esponja macia e detergente neutro, evitando produtos abrasivos. Também é importante esperar a panela esfriar antes de lavar, prevenindo danos por choque térmico.
Guardar panelas lado a lado pode desgastar o revestimento. Uma dica é colocar papel-toalha entre elas para evitar atrito. Assim, o Teflon se conserva por mais tempo e mantém sua função antiaderente.
Um cuidado essencial é realizar a “cura” da panela: espalhar óleo na superfície e aquecer até absorver. Esse processo deve ser feito no primeiro uso e repetido mensalmente, garantindo maior durabilidade ao revestimento.
Além da saúde, há preocupações ambientais. Compostos perfluorados como o PTFE são extremamente persistentes e já foram encontrados em rios e solos, levantando debates sobre poluição química global.
O Teflon é um material fascinante: descoberto por acaso, tornou-se indispensável na cozinha e em diversas indústrias. Contudo, seus riscos exigem atenção e uso responsável. Ao cuidar bem das panelas e evitar danos, é possível aproveitar os benefícios sem comprometer a saúde.