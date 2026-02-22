Teflon: aliado da praticidade ou um risco à saúde? Além da cozinha, veja outras aplicações

O Teflon é um material que desperta curiosidade e polêmica: descoberto por acaso, foi testado para uso em geladeiras e conquistou espaço nas cozinhas do mundo todo. Hoje, está presente em frigideiras, panelas e até no sangue de 98% das pessoas, segundo estudos. Mas afinal, trata-se apenas de um aliado da praticidade ou também é um risco à saúde?

Por Flipar