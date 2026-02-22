Animais

Gordinhos ou esbeltos? Veja raças de cães com maior (ou menor) tendência a ganhar peso

Em condições normais, com boa saúde, existem raças cujos cachorros têm mais tendência a permanecer magros, enquanto outras são de cães com tendência para engordar. Veja algumas raças que são sempre magras.

Galgo Inglês (Greyhound): Conhecido pela velocidade, tem um corpo extremamente magro, musculoso e aerodinâmico.

Whippet: É um cão esbelto, ágil e elegante, conhecido por sua velocidade e comportamento gentil. É afetuoso, dócil, e se adapta bem a ambientes internos, sendo uma ótima companhia familiar.

Saluki: OriginÃ¡rio da Ãsia, o Saluki Ã© um cÃ£o de porte elegante e corpo esguio, famoso por sua velocidade e resistÃªncia. Ã? reservado e leal, com uma natureza independente e um instinto de caÃ§a apurado.

Galgo Afegão (Afghan Hound): É um cão de porte nobre e elegante, com pelagem longa e sedosa. É independente, leal e pode ser reservado com estranhos, mas é afetuoso e brincalhão com a família.

Podengo Português: É um cão ágil, enérgico e muito versátil, usado tradicionalmente na caça. É alerta, leal e adaptável, com uma natureza curiosa e excelente instinto de caça.

Borzoi: Este cão de origem russa tem porte elegante e pelagem longa. É conhecido por sua velocidade e graça. É calmo, afetuoso e um pouco independente, sendo reservado com estranhos, mas muito leal à família.

Agora os cães que, se bobear, engordam. Eles precisam de espaço para correr e gastar energia.

Bulldog Inglês: Naturalmente compacto e musculoso, tem tendência a ganhar peso devido ao metabolismo mais lento. É robusto, de porte médio e aparência forte, com um rosto enrugado e focinho achatado. É leal, calmo e afetuoso, geralmente paciente e excelente com crianças, apesar de seu lado teimoso.

Basset Hound: Corpo robusto e patas curtas, precisa de controle alimentar para evitar obesidade. É um cão de pernas curtas e orelhas longas, com excelente olfato e instinto de caça. É dócil, amigável e tem um temperamento tranquilo, sendo ótimo com crianças e adaptável à vida em família.

Pug: Pequeno e com tendência a ganhar peso, precisa de controle na alimentação e exercícios. É um cão de porte pequeno e aparência característica, com rosto enrugado e olhos grandes e expressivos. É alegre, afetuoso e sociável, adaptando-se bem a espaços pequenos e sendo ótimo companheiro para a família.

Labrador Retriever: Ativo por natureza, mas com forte apetite, tende a ganhar peso sem atividades físicas regulares. É um cão de porte médio-grande e muito inteligente, com um temperamento amigável e sociável. É leal, fácil de treinar e adora atividades ao ar livre, sendo excelente tanto como cão de família quanto de trabalho.

Dachshund: De porte pequeno e corpo longo, também tem uma forte tendência a ganhar peso. É um cão de pernas curtas, conhecido por sua coragem e personalidade marcante. É leal, curioso e tem um forte instinto de caça, além de ser afetuoso com a família.

São Bernardo: É um cão de grande porte, forte e musculoso, conhecido por sua pelagem espessa e natureza gentil. É protetor, leal e muito afetuoso, tornando-se um excelente companheiro e cão de família.

Essas características são tendências gerais, mas é importante considerar que cada cachorro é único, e o peso saudável depende de uma dieta balanceada e exercícios adequados para o porte e a idade .

