Bons negócios: Cantores e atores que também são empresários de sucesso

No imaginário comum existe uma ideia de que as celebridades ganham rios de dinheiro fazendo novelas, filmes, séries e subindo aos palcos.Por Flipar
Pode até ser verdade, mas alguns desses famosos decidem se arriscar em novos ramos e, eventualmente, até se tornam empresários de sucesso!
Confira agora uma lista com atores e cantores que decidiram empreender e foram além do que a gente acompanha nas telinhas e telonas!
Tiago Abravanel: Pra quem assistiu ao BBB 22 e viu Abravanel usando muitas roupas que lembravam pijamas, saiba que nunca foi à toa. O ator é dono da marca “Tjama”, fundada em 2018, em parceria com a mãe, Cintia Abravanel.
Além dessa, o ex-bbb também é sócio da “Nanica”, uma marca de banoffe fundada em 2018. Em uma entrevista, os empreendedores Leonardo Macedo e Tito Barcellos revelaram que resolveram apresentar a empresa durante um show do ator só para “tietar”. Deu certo: ele entrou de cabeça!
Giovanna Antonelli: A atriz gostou tanto de um pacote de depilação a laser que ganhou uma vez que resolveu criar a “GiOlaser”, em 2013. A empresa oferece desde tratamentos corporais e faciais até massagens especiais.
Leonardo DiCaprio: Quem acompanha um pouco a carreira do ator sabe o quanto ele se tornou engajado nas causas ambientais. Até por conta disso, DiCaprio se tornou dono de uma empresa que produz carros elétricos, a “Polestar”.
A empresa fez tanto sucesso que, em 2021, atingiu um valor de mercado de 20 bilhões de dólares!
Marcos Palmeira: Mais um ator que é super engajado nas causas ambientais, Marcos Palmeira é dono da “Vale das Palmeiras”. O negócio começou em 1997 no ramo de produção de leite, mas atualmente é uma produtora e loja online de produtos orgânicos variados.
Keanu Reeves: O ator é tão apaixonado por motocicletas que fundou a Arch Motorcyles, em 2011. As motos fabricadas pela empresa são superpotentes e costumam ter mais de duas mil cilindradas!
Renato Góes e Thaila Ayala: O casal de atores anunciou uma sociedade com a “Estetic360”, rede de estética que oferece desde tratamento dentário a rejuvenescimento íntimo.
Leticia Bufoni: A skatista que ficou bastante conhecida na época das Olimpíadas de Tóquio abriu uma hamburgueria em São Paulo. O lugar se chama “Flip Burguer” em referência às manobras de skate.
George Clooney: O ator, famoso por ser um galã das comédias românticas dos anos 2000, já foi considerado um dos empreendedores mais bem-sucedidos do mundo graças à sua marca de tequila “Casamigos”.
A empresa foi vendida para a “Diageo” – dona da Smirnoff e da Johnnie Walker – pela bagatela de 1 bilhão de dólares!
Patrícia Poeta: A jornalista e apresentadora tem um e-commerce de moda e beleza, o “PPoeta”. Todos os produtos passam pela aprovação dela, desde os materiais utilizados nas peças até a estratégia de divulgação.
Rihanna: A cantora é dona da marca de maquiagem “Fenty Beauty” desde 2017. Em 2018, criou “Savage X Fenty”, do ramo de lingeries. E em 2020, Rihanna lançou a “Fenty Skin”, de skincare.
De acordo com a revista Forbes, a cantora já atingiu uma fortuna de 1,4 bilhão de dólares devido ao sucesso dos empreendimentos.
Caio Castro: O ator é um dos sócios da “Key Design”, marca de joias masculinas. Em 2021, surgiram as primeiras lojas físicas, em São Paulo, mas segundo os donos, a meta é expandir para o Brasil inteiro.
Drake: O rapper tem uma marca de bebida, a “Virgina Black Whiskey”. Cada garrafa custa em torno de 50 dólares e tem toques amanteigados com notas de… pipoca!
Drew Barrymore: AlÃ©m de uma marca de vinhos, a atriz tambÃ©m Ã© dona de uma marca de cosmÃ©ticos (â??Flower Beautyâ?) e outra de design de interiores, a â??Flower Homeâ?.
Jennifer Lopez: Além de cantora e atriz, a JLo também é fundadora da “JLo Beauty”, uma linha de produtos voltados para cuidados com a pele.
Quem quiser também pode abrir o bolso e adquirir algum sapato usado pela artista, já que ela lançou a marca “JLo Jennifer Lopez”. Uma bota de brilhantes chega a custar 300 dólares!
Brad Pitt – O ator americano é dono da Chateau Marival, marca de vinho rosé que conquistou reconhecimento de qualidade no mercado.
A empresa, inclusive, é um dos pontos nevrálgicos na briga do ator com a ex-mulher, Angelina Jolie. Ele a acusa de vender a parte dela para um concorrente que teria a meta de desprestigiar o vinho.
Sabrina Sato: Em 2019, a apresentadora criou a OdontoSpecial, uma rede de tratamentos odontológicos, junto com seu cunhado, o dentista Felipe Abreu. No mesmo ano a japa se tornou sócia da rede de restaurantes “Peixe ao Cubo”.